Originalet försvann – men nu har Jesse Puljujärvi en ny guldmedalj.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån & TikTok/Skärmdump

I maj vann Finland sitt femte VM-guld sedan man besegrat Schweiz med 1–0 i en dramatisk final där 20-årige Konsta Helenius gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Efteråt väntade ett galet firande i Finland som pågick under en längre tid. Guldfirandet kom däremot att bli lite för vilt i vissa avseenden.

Jesse Puljujärvi var en av lagets stora stjärnor och bärande spelare på vägen till VM-guldet. Han gjorde nio poäng på tio matcher under mästerskapet, vilket var näst bäst i laget bakom superstjärnan Aleksander Barkov. För Puljujärvi var det också hans första titel som seniorspelare sedan han tidigare vunnit både JVM -guld och U18-VM -guld med Finland 2016.

Därför såg Puljujärvi till att fira ordentligt och han ville då stolt visa upp sin guldmedalj. I samband med att det finska laget var ute på en karaokebar i Helsingfors som en del av firandet skickade Puljujärvi runt sin guldmedalj. Medan medaljen gick runt bland människorna inuti baren försvann den dock och misstänktes ha blivit stulen.

Här fiskar Jesse Puljujärvi upp VM-guldmedaljen

Jesse Puljujärvi och det finska förbundet efterfrågade att personen som hade stulit medaljen skulle lämna tillbaka den. Puljujärvi själv erbjöd också en minst sagt oväntad hittelön för medaljen.

– Jag bjuder den som lämnar tillbaka den på glass, kaffe med bulle eller till och med båda, sade Puljujärvi till Iltalehti i juni.

Jesse Puljujärvi fick däremot aldrig tillbaka sin medalj och originalet saknas fortfarande. Därför har finländaren nu i stället fått en ny guldmedalj, vilket bekräftas av det finska ishockeyförbundet.

I ett flertal videoklipp går det också att följa den nya medaljens resa. Det hela slutar med att Jesse Puljujärvi till slut fiskar upp guldmedaljen ur Ule älv.

Jesse Puljujärvi, som är född i svenska Älvkarleby, spelar till vardags i schweiziska Genève-Servette. Tidigare i sin karriär har han även gjort 387 NHL-matcher för Edmonton Oilers, Carolina Hurricanes, Pittsburgh Penguins och Florida Panthers.