Trotjänaren stannar: "Betyder otroligt mycket"

Victor Aronsson är klar för ytterligare en säsong i Almtuna.

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Victor Aronsson är född i Uppsala och har Almtuna som moderklubb. Han har därefter varit AIS trogen nästan hela sin karriär.

Totalt har det blivit 457 matcher över 13 säsonger och det kommer att bli fler.

Under torsdagen bekräftar Almtuna att 33-åringen, som var lagkapten förra säsongen, skriver ett nytt kontrakt och blir kvar i klubben även nästa säsong.

– Otroligt glad och stolt att ha förlängt mitt kontrakt i Almtuna. Det var här allt började, och att få skriva på ett nytt kontrakt med min moderklubb känns både stort och speciellt. Jag ser verkligen fram emot att träffa laget och fortsätta utvecklas. Vi ses i hallen, säger Aronsson.

Victor Aronsson kan nå mäktig milstolpe i Almtuna

I och med det nya kontraktet skulle Aronsson kunna passera 500 matcher i Almtuna. Han behöver just nu spela 43 matcher till förr nå den mäktiga milstolpen. I sådana fall skulle han bli den blott andra spelaren i klubbens historia att passera 500 matcher. Rekordet för flest framträdanden i Almtuna innehavs av Johan Berggren som spelade 547 matcher i klubben.

– Våran kapten förra säsongen och en kulturbärare i klubben, spelar uppoffrande varje byte och betyder otroligt mycket för laget. Viktigt att han är med oss nästa säsong, en viktig ledare på och utanför isen, säger sportchef Jonas Almtorp.

Victor Aronsson blev ordinarie för Almtuna i början av 2010-talet. Efter att ha imponerat för klubben värvades han sedan till Karlskrona och spelade tre säsonger i SHL med Blekinge-klubben. Han gjorde därefter en säsong i MoDo innan han återvände till Almtuna igen 2019. Den säsongen fick han också chansen i SHL med Oskarshamn dit han lånades under tio matcher.

Aronsson gjorde sedan en säsong i AIK 2021/22 innan han vände tillbaka hem till Uppsala igen. Under sin karriär har backen gjort 122 SHL-matcher samt hela 515 matcher i HockeyAllsvenskan .