Victor Laz har fått begränsat med speltid i Skellefteå och andra klubbar ryktas visa intresse för forwarden.

Nu svarar klubbens GM Erik Forssell om situationen.

– Han tillhör oss och lägger ner all sin kraft för att få speltid, säger Forssell till Norran.

Erik Forssell menar att Victor Laz inte är på väg bort från Skellefteå. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter att ha imponerat stort i Kalmar förra säsongen fick Victor Laz ett SHL-kontrakt med Skellefteå AIK inför årets säsong. Det har däremot inte blivit mycket spel för 29-åringen i Västerbotten.

Forwarden har haft svårt att ta plats i Skellefteås lag under hösten. Han har endast fått spela i sju av lagets 14 matcher så här långt. När Laz väl har fått spela har han däremot endast fått några enstaka minuters istid. Som mest har han spelat 6:03 minuter under en match med Skellefteå.

Eftersom att Victor Laz har varit utanför laget och fått begränsad istid har det lett till spekulationer om forwardens framtid. Enligt uppgifter ska även andra klubbar ha visat intresse för Laz ifall Skellefteå väljer att släppa honom. Klubbens general manager Erik Forssell svarar nu om situationen.

– Jag har själv inte läst nåt om uppgifterna. Men det kan givetvis bli så när en spelare inte spelar så mycket. Att det uppstår rykten. Det hör till. Men han (Laz) tillhör oss och lägger ner all sin kraft för att få speltid, säger Forssell till Norran.

Erik Forssell har inga tankar på att släppa Victor Laz

Enligt Erik Forssell är det i nuläget inte aktuellt för Skellefteå att släppa Victor Laz. Han är alltså just nu inte på väg bort från klubben.

– Vi kör tillsammans och han är som sagt inställd på att vara här och göra allt för att ta en plats, säger han.

Victor Laz spelade i Rögle som junior men han fick bara spela i en enda SHL-match för klubben, en match där han dock stod för 1+1. Efter åtta säsonger i HockeyEttan och HockeyAllsvenskan är han nu tillbaka i SHL. Så här långt har det bara blivit 0+1 på sju matcher för forwarden. Förra säsongen stod Laz för 17 mål och 30 poäng för Kalmar i HockeyAllsvenskan.

