Han gjorde en SHL-match säsongen 2015/2016. Det skulle dröja tio säsonger innan nästa. I en intervju med hockeysverige.se berättar Victor Laz om den långa resan tillbaka till finrummet.

– Det var nära att man slutade drömma om det, säger Skellefteåforwarden.

Victor Laz gör sin första riktiga säsong i SHL.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför den här säsongen fanns det en sak Victor Laz var känd för: Han hade det högsta poängsnittet någonsin i SHL. Säsongen 15/16 spelade han en match med Rögle – och gjorde 1+1. Efter att ha fått speltid i tre av Skellefteås matcher den här säsongen är Laz emellertid inte längre SHL:s poängstarkaste spelare genom tiderna.

Efter Den Där Matchen i Rögle för tio säsonger sedan följde en krokig väg tillbaka till SHL. Han gjorde 19 matcher för Tingsryd säsongen 18/19, men i övrigt var det uteslutande HockeyEttan-spel för klubbar som Kristianstad, KRIF och Kalmar innan han år 2023 till sist fick göra sin första hela säsong i HockeyAllsvenskan. Och förra säsongen kom det stora genombrottet, då han gjorde 17+13 i Kalmardressen och spelade sig till det där kontraktet med Skellefteå.

Ett kontrakt han knappt ens vågade drömma om.

– Det här trodde man inte för ett år sedan, säger Laz kort efter att Skellefteå besegrat Brynäs med 1-0 på bortaplan.

– Det är klart man drömt om det… Men att just Skellefteå ser något i mig och tror på mig och tror att jag kan få fram något i SHL…Det är såklart skithäftigt.

Victor Laz om starten i Skellefteå: ”Klart det är tufft”

Men det går inte att hymla om att den första tiden i Västerbotten varit kämpig. 29-åringen fanns med i matchtruppen de två första omgångarna men fick se de följande sju matcherna från läktaren eller TV-soffan. Igår var han tillbaka igen, och fick göra några ströbyten i segern mot Brynäs.

Hur har det varit att sitta vid sidan om?

– Det är klart det är tufft att inte få spela, speciellt när det blir en lite längre tid som det varit nu. Men alla i laget är grymma, så det är inget konstigt egentligen. Det är bara att träna på och försöka bli bättre. Jag tränar extra och när chansen väl kommer så är jag redo.

– Att jag fick vara med idag var riktigt skoj. Man vill ju spela hela tiden, så det var jäkligt kul.

Kände du att det fanns en risk att det skulle bli så här när du skrev på, eller är du förvånad?

– Det är klart att målet har varit att spela till sig en plats. Men det har varit rakt och tydligt hela tiden, kring att det funnits en konkurrenssituation. Så jag visste ju om det. Skellefteå är ju en av Sveriges största klubbar, så det vore konstigt om det inte var konkurrens om platserna och speltiden.

Victor Laz i premiären mot Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

”Då var det tufft mentalt”

Även om det på senare år kommit flera ”äldre” SHL-debutanter, som Patrik Karlkvist, August Tornberg, Marcus Eriksson med flera som gått en lång väg för att slå sig in i ligan hör det ändå inte till vanligheterna att man först som 29-åring får sitt första SHL-kontrakt.

Men så var fallet för Victor Laz.

Har du kunnat fortsätta drömma om att en dag etablera dig i SHL?

– Jo, det är klart. Men jag hade några tyngre år i HockeyEttan där jag kände att jag inte fick ut speciellt mycket alls, om jag ska vara ärlig. Då var det tufft mentalt. Sen har jag fått jobba mycket med mig själv och verkligen kriga mig tillbaka hit.

– Det var väl nära att man slutade drömma om det, och det är inte direkt så att jag gått ut och sagt rätt ut att jag hoppats på att ta mig tillbaka. Men det är klart att drömmen alltid funnits. Och om jag ska vara ärlig har jag alltid känt att jag har det som krävs för att kunna spela i SHL. Det svåra är att ta sig hit.

Vad känner du har saknats? Har det varit något rent spelmässigt eller snarare inställningsmässigt?

– Inte inställningen, i alla fall. Men jag tror det är ganska vanligt hos spelare att det kan låsa sig. Det bästa är att ha väldigt höga krav på sig själv, jag har alltid haft högst krav på mig, men då blir det nästan som att man vill för mycket istället för att bara låta det ske. Jag tror att många kan känna igen sig i den biten.

Victor Laz i Kalmartröjan.

Foto: Bildbyrån.

Det pratas ofta om att HockeyEttan är en underutnyttjad marknad. Att det helt enkelt finns spelare som rent kvalitetsmässigt hade kunnat hävda sig gott och väl i såväl HockeyAllsvenskan som SHL. En bild som Laz delar.

– Det är klart det finns jättemånga duktiga spelare där. Jag tror att problemet är den ekonomiska situationen. Alla är nog inte villiga att ta risken och satsa allt på att först spela i HockeyAllsvenskan och inte få jättebra betalt där, och så vidare, och sen kriga vidare. Det är en aspekt man måste ta in.

Faktum är att Victor Laz kunde börja satsa helhjärtat på ishockeyn väldigt nyligen.

– Jag har behövt jobba som alla andra. Jag tror att förra året var första året som jag inte jobbade vid sidan om.

Hur känns det? Att som 28-åring kunna börja satsa på ishockeyn på heltid.

– Man uppskattar det väl det på ett annat sätt. Man har ju varit med om…ja, men levt som en vanlig ”Svensson” liksom. Just livet, man jobbar och sen lägger man ner den tiden som man gjort på hockeyn också och försöka ta sig uppåt. Det är klart det tar mycket tid. Men jag tror man uppskattar det mer nu.

Vad har varit tuffast med att ha de båda liven parallellt? Mentalt eller fysiskt?

– Det är väl en kombination. Man har ju inte haft en ledig sommar, förrän…ja, jag tror att jag hade min första betalda semester i år. Det var något man uppskattade, haha.

Nu hoppas Laz på att få kröna den häftiga resan med ett guldfirande i vår.

– Vårt mål är SM-guld, såklart. Sen ska vi försöka bli bättre för varje match som går under hela säsongen. Vi vet att det kommer dippar och toppar, men det handlar om hur vi hanterar det. Och i slutändan har vi bara ett mål, avslutar Skellefteås nye forward.











