Det var stora protester mot Red Bull från supportrarna i öppningsomgången i SHL. Nu pausar ligan konceptet Red Bull Overtime, rapporterar Värmlands Folkblad.

– Det är för att vi vill ha fokus på premiärveckan, säger SHL:s kommunikationschef Johanna Alba till tidningen.

Efter kritiken sätts Red Bull Overtime på paus i SHL under obestämd tid.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Red Bull Overtime var ett koncept som lanserades lite i skymundan av SHL. Det var en följd av det nya samarbetet med energidrycks-företaget. Ett sponsorskap som har varit djupt kritiserat av supportrarna till de olika lagen. Där det under premiäromgången också syntes banderoller och protester mot Red Bull på läktarna.

Under tisdagen meddelade Färjestads supportergrupp ”Bryggeriet” att de kommer bojkotta Red Bull Overtime. Det genom helt enkelt lämna arenan om en match skulle gå till förlängning. Nu kommer däremot en vändning, rapporterar Värmlands Folkblad.

Enligt lokaltidningen kommer Red Bull Overtime att sättas på paus. Exakt hur länge återstår att se.

– Det är ett koncept som våra övriga. Som ”hållna nollor” eller ”assist of the week”. Däremot är övertiden pausad nu, det är för att vi vill ha fokus på premiärveckan, säger Johanna Alba.

Kommunikationschefen säger också att det här gäller tills vidare. Senare under kvällen kom Expressen med uppgifter om att ”pausen” endast kommer att vara på jumbotronerna inne i arenorna.