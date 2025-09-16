Red Bulls intåg i svensk hockey är rejält omdiskuterat. Efter att SHL infört ”Red Bull Overtime” väljer nu Färjestads supportrar att uppmana till bojkott.

Supportrar med Red Bull-banderoll under ishockeymatchen i SHL mellan Färjestad och Rögle den 13 september 2025 i Karlstad.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Om en match går till övertid uppmanar Färjestads supportrar att lämna arenan. Supportergruppen ”Bryggeriet” har gått ut med att de kommer att bojkotta ”Red Bull Overtime” och helt enkelt lämna arenan. Samtidigt hoppas de att flera gör likadant.

Det kommer efter en tid där SHL:s samarbete med Red Bull har varit rejält kritiserat. Inte minst från olika supportergrupper.

”Jenny Silfverstrand (SHL:s vd) gick ut och att vi supportrar hade fultolkat samarbetet och att vi inte behövde oroa oss. De orden verkar inte vara mycket värda när parasiten Red Bull tar över SHL mer och mer,” skriver de bland annat.

Därför är Red Bull så kritiserat inom idrotten

Red Bull är ett illa omtyckt bolag i idrottsvärlden. Energidrycks-företaget har satt i system att ta över klubbar. Där traditioner, klubbmärken och färger har bytts ut mot Red Bulls logga och deras sponsorskap har i flera fall tagit över klubbar helt. Inte minst inom fotbollen.

Därav finns det en stor oro inom ishockeyn i Sverige att de har liknande planer här.