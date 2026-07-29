Lånas av SHL-klubben: "Positivt tillskott"

Edvin Hammarlund är klar för en fortsättning i Almtuna - men inleder säsongen i SHL.

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Förra säsongen blev minst sagt speciell för Edvin Hammarlund. Han fick först lämna Djurgården efter klubbens avancemang till SHL. Därefter skrev Hammarlund på ett korttidskontrakt med Luleå och inledde säsongen i Norrbotten. Han fick däremot ingen speltid i SHL med Luleå och lämnade sedan i början av oktober.

Då värvades Hammarlund sedan till Almtuna i HockeyAllsvenskan . Under säsongen kom backen dock att lånas av Linköping där han till slut fick chansen att göra SHL-debut. Det blev sju matcher på lån hos LHC för backbjässen. Under säsongen stod han också för 17 poäng på 46 matcher med Almtuna.

Under onsdagsmorgonen bekräftar Almtuna att de skriver ett nytt kontrakt med Edvin Hammarlund som gäller för den kommande säsongen, 2026/27. Samtidigt blir 29-åringen också utlånad till SHL-klubben Örebro under inledningen av säsongen.

– Vi är jätteglada över att Edvin förlänger med oss. Vi ser bara positivt på att han är utlånad till en SHL-klubb, där han får erfarenhet, bra träning och bra matcher. Det kommer att göra att han kommer tillbaka till oss som ett positivt tillskott när serien börjar. Han är en stor, stark och stabil back som vi verkligen behöver. Han gjorde det jättebra när han kom till oss i fjol och kommer att spela en stor roll kommande säsong. Han är dessutom en fantastisk kille och en bra ledare i gruppen, säger sportchefen Jonas Almtorp på Almtunas hemsida .

Så länge ska Edvin Hammarlund spela med Örebro

Edvin Hammarlunds låneavtal med Örebro Hockey gäller fram till och med sista september . Han kommer således att tillbringa två månader i Närke där han först är med under klubbens försäsong för att sedan också vara en del av laget när SHL-säsongen börjar.

Örebro har just nu sju backar på kontrakt inför den kommande säsongen och stärker alltså sina numerär genom att låna Hammarlund från Almtuna.

– Först och främst är vi tacksamma att vi har kunnat hitta den här lösningen med Almtuna. I och med att vi plockar in Edvin under de kommande månaderna säkerställer vi att vi har en full backsättning och att vi kan ha en bra daglig verksamhet. Edvin har byggt upp en bra erfarenhet de senaste säsongerna och det här blir en bra möjlighet för honom och för oss att bekanta oss med varandra, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl.

Edvin Hammarlund spelade länge i moderklubben FoC Farsta innan han tog klivet till Hockeyettan för spel i Tyresö/Hanviken 2019. Efter att ha imponerat under ett antal säsonger värvades Hammarlund sedan till Djurgården under säsongen 2022/23. Han var sedan ordinarie i DIF:s lag på vägen till lagets avancemang till SHL 2025. Totalt har Hammarlund noterats för 41 poäng på 168 matcher i HockeyAllsvenskan med Djurgården och Almtuna över fyra säsonger.