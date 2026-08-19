Vändningen: Det blir tidigare J-landslagsmannens nya klubb

Carl-Otto Magnusson i Frölunda-tröjan.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Förra säsongen flyttade Carl-Otto Magnusson till Nordamerika. Då för att spela i Moncton Wildcats i den kanadensiska juniorligan QMJHL. Flytten kom efter drygt fyra säsonger i Frölunda HC där han även fick känna på spel i SHL under den sista säsongen.

Tanken var sedan att flytta till NCAA nu till hösten.

Redan inför den här säsongen "comittade" han till University of Connecticut. Nu ser det dock ut som att den flytten får vänta en säsong. För nästa säsong kommer 20-åringen från Hanhals att representera Nanaimo Clippers i BCHL.

Den två meter långa backen har gjort tolv juniorlandskamper för Sverige under de senaste två åren. Till nästa säsong blir han nu senior och stannar i Kanada. Carl-Otto Magnusson var bland annat med och spelade i World Junior Summer Showcase förra säsongen med Juniorkronorna. Något Junior-VM blev det däremot aldrig.