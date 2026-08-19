Får debutera - i första matchen under nya förbundskaptenen

Ella Albinsson får göra debut i Damkronorna.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Tre Kronor Dam/Damkronorna gör sin första match för säsongen i dag – mot Schweiz. När Erika Holst presenterade truppen inför turneringen var det två debutanter med: Tilde Grillfors från Brynäs IF Dam och Färjestads Ella Albinsson. Just landslagsspel var dock inget Ella Albinsson tänkte på då hon i våras packade ihop hockeyutrustningen.

– Nej, det är ingenting jag gått runt och funderat jättemycket på. Är man tillräckligt bra får man vara med, lite så har jag tänkt. Sedan ger man alltid allt för att få vara med, berättar Ella Albinsson för hockeysverige.se från Schweiz.

Hur gick tankarna när Erika Holst ringde och berättade att hon ville ha med dig redan till första turneringen?

– Jättekul såklart. Det är en bekräftelse på att jag gör rätt saker. Sedan är det kul att få vara med och träna samt spela mot de spelare som är bäst.

Däremot var Ella Albinsson aldrig aktuell för spel i landslaget under den förra förbundskaptenen, Ulf Lundberg.

– Nej, det skulle jag inte säga att jag var. Vi har inte heller haft jättemycket kontakt.

Stod för en stark säsong i Färjestad

Den nyblivna landslagsspelaren hade en mycket fin säsong i Färjestad där hon svarade för tolv mål och totalt 20 poäng på 33 matcher – något som tog henne dit hon är i dag.

– En jättelärorik säsong. Eftersom vi var nykomlingar fick jag ta mycket ansvar. Jag fick en större roll, och det är något man växer av, så det har egentligen bara varit bra.

Var det annorlunda att få Johan Fransson som coach jämfört med tidigare ledare?

– Egentligen inte. Jag tyckte även om Jared (Cipparone) när jag var i MoDo. Båda har hjälpt mig på rätt väg.

Ella Albinsson har Johan Fransson som tränare i Färjestad.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nu är du alltså på landslagsuppdrag, vad vill du tillföra laget?

– Hårt jobb. Jag kommer göra allt för att laget ska fungera bra och vinna matcher. Sedan får jag hoppas att jag får något "sköttläge" också.

När vi träffade Erika Holst på presskonferensen inför turneringen talade hon sig varm om ditt skott, men också om din värmländska tjurighet. Var kommer de här egenskaperna ifrån?

– (Skratt) Jag vet inte var den här tjurigheten kommer ifrån. Det är väl att jag vill vinna.

– "Skottet" har jag tränat på mycket sedan jag var yngre, så det har kanske inte kommit gratis. Sedan kanske jag har någon bra gen också. Dessutom vet jag att min bror (Olle) har ett ganska bra skott.

Landslagsdebuterar under kvällen

Det har med andra ord blivit några skottimmar mot garageporten hemma i Hagfors?

– Ja, det har blivit många timmar då jag och brorsan kört mot varandra.

Ella Albinsson i Färjestad.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur har de första dagarna med landslaget varit?

– Jättekul. Alla är superschyssta och tar väl hand om mig, så det har bara varit bra.

I eftermiddag väntar match för Ella Albinsson och Damkronorna mot Schweiz.

– Det ska bli kul och spännande att se hur vi som lag står oss nu i första matchen. Allt kommer säkert inte att sitta direkt, men det blir ett bra första steg.

Ella Albinsson drömmer om VM

Vad har Erika Holst tryckt på att hon vill se från er i den här första matchen för säsongen?

– Kampen framför båda målen. Det är vad hon främst har tryckt på, och att vi ska vinna.

Erika Holst har presenterat sin första trupp.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur viktig är en turnering i augusti med tanke på resten av säsongen?

– Klart att den är viktig. Varje dag är ett test och träning inför det som komma skall. Man får göra sitt yttersta varje dag för att vi ska bli bättre som lag.

– Däremot delas det inte ut några medaljer nu, så det viktigaste är ändå i november.

Är ditt sikte inställt på att komma med till VM?

– Såklart, men jag kan bara göra mitt bästa. Sedan får vi se var det landar, avslutar Ella Albinsson.