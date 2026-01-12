”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Uppflyttning, utköp, kortidskontrakt, klubbyte och utlån. Edvin Hammarlunds 2025, och inledning av 2026, är något i hästväg. För hockeysverige.se berättar han om de galnaste månaderna i karriären.

– Det har varit lite hattigt – men jävligt roligt.

Edvin Hammarlund har varit med om mycket sedan våren 2025. Foto: Bildbyrån.

25 april 2025: Djurgården vinner finalmatch fem mot AIK och säkrar uppflyttning till SHL.

27 juli 2025: Efter månader av rykten köps Edvin Hammarlund ut av Djurgården.

2 augusti 2025: Edvin Hammarlund skriver på ett korttidskontrakt med mästarna Luleå.

30 september 2025: Edvin Hammarlund lämnar Luleå – men utan att få någon speltid.

1 oktober 2025: Edvin Hammarlund presenteras av Almtuna i HockeyAllsvenskan.

30 december 2025: Edvin Hammarlund får en ny SHL-chans – den här gången på lån i Linköping – och får till sist göra SHL-debut.

10 januari 2026: Edvin Hammarlund spelar sin femte match för LHC. Han gör då sin tredje match på tre dagar, och femte match på en vecka, efter att ha hoppat emellan Linköping och Almtuna.

Edvin Hammarlund om sina galna veckor

Man kan lugnt säga att backen haft några intensiva månader – och framför allt ett par intensiva veckor runt årsskiftet.

– Kroppen känns bra ändå. Jag försökte hålla mig till korta byten så att jag inte var på isen för länge, för då är det lätt arr mjölksyran kommer. Men det känns ändå bra, säger Hammarlund efter Linköpings strafförlust mot Brynäs under lördagen.

– Jag kommer inte riktigt ihåg när vi bestämde att jag skulle spela med Linköping idag, men vi har snackat lite mellan klubbarna och kom fram till att jag skulle spela torsdag, fredag, lördag. Jag tycker det har funkat bra.

Edvin Hammarlund får Luke Witkowski på fall.

Foto: Bildbyrån.

Hur har de senaste veckorna varit?

– Det har varit lite hattigt, men jävligt roligt att få chansen framför allt. Det har varit roligt för mig att få testa på det här. Ja, det har mest varit kul, faktiskt Klubbarna har tagit hand om mig jättebra. Det har varit så häftigt att få testa på det här.

– Det har varit kul att få lånas ut till en högre serie. Det är såhär det kan vara i hockeyn ibland. Det är ett kul jobb, säger han med ett leende.

Men nu är äventyret i Linköping över för den här gången – i alla fall vad han vet nu.

– Nu siktar jag på att spela i Almtuna. Jag ska tillbaka dit på måndag (läs: idag) och köra, och det ser jag fram emot. Sen får vi se vad som händer.

Edvin Hammarlund om att köpas ut från Djurgården

Men det är som sagt inte bara de senaste veckorna som stuckit ut för backen. Hela 2025 var något av en berg- och dalbana som han nu kan se tillbaka och reflektera över.

– Det var en jätterolig vår med Djurgården, såklart. Sen var det ganska svårt att hitta en ny klubb efter att de köpte ut mig. Jag hade lite skador och vi hade inte riktigt något på gång. Sen kom Luleå med ett korttidskontrakt och det kändes som det bästa alternativet, för det skulle kunna bli lättare att hitta en klubb en bit in på säsongen. Det var väl inte optimalt, men jag fick ta det erbjudandet, berättar han.

– Men jag trivdes jättebra där uppe och det var en kul erfarenhet.

Det blev fyra matcher på bänken i Luleå innan Almtuna blev ny klubbadress för stockholmaren.

– Det kändes bra att få komma hem till min familj som behövde mig där och då. Det blev en bra match med Almtuna, så att jag kan bo hemma ett tag.

Hammarlund i Almtunatröjan.

Foto: Bildbyrån.

Med lite distans till det, hur ser du på det som hände i Djurgården?

– Det var ju tjockt med backar där, så jag känner inga hard feelings mot dem eller det beslutet. Jag hade det jättekul i Djurgården och vill att det ska gå bra för dem.

– Det är klart att det var tråkigt att jag behövde lämna, men det är som det är. Sånt kan hända. Man kommer få lämna en klubb flera gånger i sin karriär.

Har spelat i nästan alla divisioner

Edvin Hammarlund är dock van med att hans karriär inte varit helt lätt att förutse. Han har, på vägen fram till vinterns SHL-debut, spelat i division 5, division 3, division 2, HockeyEttan och HockeyAllsvenskan. Så sent som för fyra säsonger sedan var han en ganska okänd back i HockeyEttan.

– Ja, jag fick göra mina första SHL-byten nu när jag snart är 29 år. Det är klart det är jättekul. Det här var inget jag trodde jag skulle få vara med om när jag flyttade till Tyresö, där det var tänkt att jag skulle spela Division 2-hockey, för några år sedan.

– Men jag tycker det var skitkul på den tiden också, även om jag kanske inte tänkte att jag skulle kunna ha det här som jobb. Att jag kan ha det nu är väldigt lyxigt.

När började du få upp hoppet om att kunna spela ishockey på heltid?

– Det var väl när Djurgården hörde av sig (säsongen 22/23). Innan dess spelade jag mest för att det var kul, men jag kände ändå att det gick bra i Division 1. Då hade jag ändå tanken att jag skulle kunna flytta utomlands och i alla fall få testa på att kunna leva på att spela ishockey.

– Jag är sjukt tacksam över hur bra allting blev i slutändan och det är jättekul att få leva det här livet.

Edvin Hammarlund firar avancemanget med Djurgården.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Kan du stanna upp nu, mitt under karriären, och reflektera över den resa du gjort?

– Nja, det är ganska svårt ändå. Man glömmer bort det lite. Det här blir ju en vardag, på något sätt. Jag tror att jag kommer kunna tänka mer på det här framöver, och framför allt när karriären är slut kommer jag vara väldigt stolt och glad och se tillbaka på de många, fina minnen som jag fått samla på mig de senaste åren.

Nu är Edvin Hammarlund tillbaka i Almtuna igen – och får en sannolikt välbehövlig matchvila fram till onsdag då Oskarshamn väntar på hemmaplan.

– Det är bara att ladda om och vila upp sig lite. Det ska bli skitkul att få träffa grabbarna igen, avslutar han.

