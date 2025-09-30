Beskedet: Backen lämnar Luleå

Edvin Hammarlund skrev på ett korttidsontrakt med Luleå i somras.

Nu meddelar klubben att backen lämnar laget.

Edvin Hammarlund.

Foto: Lukasz Sobala/Imago/Bildbyrån

Via ett inlägg på X meddelar Luleå att backen Edvin Hammarlund lämnar klubben.

På grund av klubbens skadesituation under försäsongen hämtades backen in från Djurgården på ett kontrakt till den 1 november med option för förlängning. Någon förlängning blir det emellertid inte för backen, som i stället alltså lämnar SHL-klubben.

Har kopplats samman med MoDo

Hammarlund har tidigare kopplats samman med en flytt till MoDo i samband med att korttidskontraktet med Luleå skulle löpa ut.

– Det visste jag inte och jag fokuserar bara på att göra det bra här, men det är klart det känns roligt att det finns klubbar som vill ha mig, har han sagt till Norrbottens-Kuriren.

Under sin tid i Luleå var Hammarlund ombytt i fyra SHL-matcher utan speltid. Han fick även chansen i fyra CHL-matcher, där 28-åringen blev målskytt i grundseriematchen mot Bern.