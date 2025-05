Duon skriver A-lagskontrakt

Både Michal Svrcek och Leo Sundqvist slog sig in i Brynäs A-lag under säsongen. Nu skriver duon på sina rookiekontrakt.

– Leo och Michal är två fina talanger som verkligen tagit chansen när de väl har fått den, säger sportchef Johan Alcén till klubbens sajt.

Leo Sundqvist och Michal Svrcek. Foto: Bildbyrån

Både Michal Svrcek och Leo Sundqvist tog sig över den 100-minutersgränst som garanterar att klubben erbjuder spelaren i fråga ett rookiekontrakt. Nu har de båda forwardsen födda 2007 också skrivit på sina avtal. Slovaken Svrcek skriver på för 1+2 år. Sundqvist skriver på för tre år.

– De har varit en bra injektion i laget under säsongen och de tävlar stenhårt varje dag.Att få skriva kontrakt med spelare från våra egna led är något vi värdesätter högt och är väldigt stolta över, säger sportchef Johan Alcén.

Leo Sundqvist skriver på för Brynäs

Leo Sundqvist fanns med i matchtruppen vid 16 tillfällen under grundserien och sju gånger under slutspelet och levererade två poäng. Han fick bland annat spela i fyra av SM-finalerna mot Luleå. Detta sedan just Svrcek, som varit ordinarie fram till finalen, lämnat Brynäs för att spela U18-VM.

Svrcek gjorde 1+2 på 17 matcher i grundserien och 0+2 på tio slutspelsmatcher.

Båda spelarna är födda 2007 och är alltså juniorer ytterligare två säsonger.

Tidigare under dagen presenterade Brynäs också 06:an Lucas Pettersson som närmast kommer från spel i MoDo.