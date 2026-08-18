Douglas Johnsson närmar sig en chans i Skellefteå.

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Nu är nästa stora talang från talangfabriken Skellefteå på väg mot seniorhockeyn.

Douglas Johnsson är en av Sveriges största talanger i 2009-kullen och prisades förra säsongen som den bästa backen i U18 -ligan. Detta sedan han gjort hela 13 mål och 34 poäng på 25 matcher – som back – med Skellefteås J18-lag i fjol. Johnsson var också en av endast två 09:or – tillsammans med Milan Sundström i MoDo – att få "exceptionell status" för att få spela i U20 Nationell förra säsongen. Där visade han också framfötterna med tolv poäng på tolv matcher i U20-serien som 16-åring.

I början av augusti var Douglas Johnsson med och spelade Hlinka Gretzky Cup med Småkronorna där han var en av lagets ledande spelare. Nu är backen, som fyllt 17 år under sommaren, hemma i Skellefteå igen.

Douglas Johnsson tränade med Skellefteå för första gången

Under tisdagen fick Johnsson då chansen att träna med Skellefteås A-lag för första gången.

– Riktigt kul. En upplevelse. Bara ta lärdom efter den här träningen och försöka bli lite bättre hela tiden, säger Douglas Johnsson till Norran.

Douglas Johnsson, som är son till Skellefteås assisterande tränaren Pierre Johnsson, tog plats på Skellefteås träning när Emil Djuse saknades.

– Intensiteten var hög. Man känner att det är en hög nivå. Det är inte svårt att förstå varför det här laget slåss om SM-guldet varje år, säger 17-åringen.

Även om Johnsson nu har gjort sin första träning med A-laget ser matchdebuten ut att dröja för backlöftet. Skellefteå möter MoDo för lagets första träningsmatch på torsdag men ser ut att resa till matchen med sju backar. Någon mer back, förutom Djuse, behöver i sådana fall saknas för att Johnsson ska resa med och få chansen i Skellefteå.