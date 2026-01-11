För första gången i svensk juniorhockey-historia har det delats ut ”exceptionell status”. Och nu står det klart att Milan Sundström, MoDo, och Douglas Johnsson, Skellefteå, får flytta upp till U20 Nationell.

— De sticker ut där i sina roller och jag tycker att det är helt rätt att välja dem två, säger Thomas Paananen, förbundskapten för 09-landslaget.

Milan Sundström och Douglas Johnsson får exceptionell status. Foto: Bildbyrån.

Under hösten har inga U17-spelare varit tillåtna att använda i U20 Nationell. Till vårsäsongen kommer nu två stycken spelare födda 2009 att få ta klivet upp. Det handlar om Milan Sundström i MoDo och Douglas Johnsson i Skellefteå. Båda två har varit givna i U17-landslaget och kommer nu alltså att få dispens att spela i den högsta juniorserien.

Förbundet har nämligen valt att ge dem ”exceptionell status”.

De som har valt ut duon är junior-förbundskaptenerna Nils Ekman, Thomas Paananen, Johan Rosén och Magnus Hävelid. Dessutom är även Mike Helber med i gruppen.

Vad är det som har gjort att ni valt just dessa två?

— Dels tycker jag att de sticker ut nationellt i sina klubbar. Och sen har vi också tagit med vad de har presterat i landslaget på 09, internationellt. De sticker ut där i sina roller och jag tycker att det är helt rätt att välja dem två, säger U17-landslagets förbundskapten Thomas Paananen.

De får exceptionell status för första gången

Milan Sundström och Douglas Johnsson blir därmed historiska som de första två att få statusen.

Kraven för att få exceptionell status är:

Spelaren ska uppvisa både personlig mognad och hockeymässig kompetens som klart överstiger den aktuella serien (U18 Nationell)

Spelaren ska vara aktuell eller uttagen till U18-landslaget

Spelaren har visat en konsekvent hög prestationsnivå mot äldre motståndare i tävlingssammanhang

Vad tror ni att det kommer ha för effekt på deras utveckling att de får flyttas upp?

— Det är en sak vi har tänkt också, att de är redo för att axla samma roll som de har på 18 även på 20 efter ett tag. Det är inte säkert att det kommer direkt men de är redo att ta det klivet. De får möta tuffare motstånd och framför allt att de är redo för det. Jag såg Milans första match mot AIK i går och då visade han definitivt att han gör skillnad även i MoDo:s J20.

En del av kritiken mot förslaget har handlat om att man sätter press på de som får statusen. Men också att det kan bli diskussion om vem/vilka som får den eller inte.

Hur tror du att resten av ditt landslag kommer att reagera på det här?

— Det är ungefär så vi har hierarkin i vårt landslag också. De är i toppen av vårt lag och jag tror att det blir förhoppningsvis en morot att ha någon att se upp till och dels att att de vill bli lika bra.

”Han mer eller mindre dominerar”

De båda talangerna är odiskutabelt i toppen av kullen. Douglas Johnsson stack ut redan under TV-pucken och blev då utsedd till bästa back av SVT. Sedan dess har han tagit stora steg i Skellefteå och gjorde under hösten 25 poäng på 15 matcher i U18 Region.

Dessutom har han gjort tolv poäng på elva matcher i landslaget den här säsongen.

— Framför allt tycker jag att hans spel med pucken. Hela hans sätt att spela, hans skridskoåkning, hur han läser spelet och sen tycker jag han har tagit extrema kliv defensivt den här säsongen. Han har egentligen allting. Han mer eller mindre dominerar både nationellt och internationellt, om man tänker på 17-18-nivån. Det är få backar i världen som jag tror är vassare än vad han är, säger Paananen.

Milan Sundström gjorde under gårdagen sin första match i U20 Nationell och stod då för ett mål och två assist. I MoDo har det blivit 37 poäng på 18 matcher i U18-laget den här säsongen. Samtidigt som även han har varit framstående i landslaget.

— Han har ju också kommit mer och mer men hans topp har varit extremt hög från start. Nu har han fått en helt annan jämnhet i sitt spel senaste två månaderna. Jag tycker han leder MoDo på ett bra sätt hemma. Internationellt sticker han ut i vårt lag. Han ser spelet bra, kan driva pucken och få ett stort ansvar. Det är två välförtjänta platser.