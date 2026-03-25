Domarchefen om Tangnes attack: ”Uruselt!”

Rögle var inte nöjda med domarinsatsen mot Färjestad.

När domarna och domarchefen Patrik Sjöberg satt och åt mat gick Dan Tangnes och Mark Friedman till verbal attack. Enligt Aftonbladet ska den sistnämnda ha yttrat könsord.

– Uruselt! Bete er för fan – och respektera varandra. Kom fan inte och skrik, sa Patrik Sjöberg enligt HD.se.

Dan Tangnes var upprörd efter första kvartsfinalen

Rögle blev, trots sin sett till poäng överlägsna tabellställning gentemot Färjestad, något av en underdog när kvartsfinallotten föll.

I första matchen i går förlorade man till slut med 1–2. I en av alla heta situationer som tillhör en slutspelsmatch sänktes Josh Dickinson av bortalagets Adam Ollas Mattsson.

– Oavsett om det är med- eller motspelare vill man inte att någon ska åka på en sådan smäll. Jag hoppas och tror att det inte är alltför illa med Josh, men det är för tidigt att säga nu, säger Dan Tangnes om det.

Efter matcher var Rögletränaren besviken över att varken domarna eller situationsrummet såg över tacklingen som drabbade Dickinson.

– Domarna tycker att det är en ren tackling, och så kan det mycket väl vara. Men de har möjligheten sedan några år tillbaka att ta det stora straffet, gå in och titta på det i lugn och ro, och då har de egentligen alla kort på handen. De kan ta det stora straffet, de kan ta en tvåa, de kan ta bort utvisningen helt och hållet, säger Tangnes till Sportbladet och fortsätter:

– Det tycker jag är bra matchledarskap när hela arenan kokar. Det är känslorna utanpå för båda lagen. Då är det ingen som kommer att ifrågasätta ett beslut som är väl underbyggt med olika videosekvenser. När det är så mycket som står på spel tycker jag att man ska göra det. Jag säger inte att de har tagit fel beslut, men processen borde ha varit så.

Sportbladet har sökt domarteamet och SHL:s vice domarchef Patrik Sjöberg om en kommentar, men alla valde att avstå.

Verbala käftsmällar

Mellan pressrummet och lokalen där lagen och domarna äter efter matcherna är det endast ett tunt draperi som vägg, då hörde journalisterna hur ett bråk bröt ut.

Allt urartade sig när Tangnes yttrade sig om att han hoppades på att Adam Ollas Mattsson skulle anmälas. Det var en kommentar som domarna inte uppskattade. Bättre blev det inte när Rögles Mark Friedman delade ut en verbal käftsmäll riktad mot domarna. Enligt Aftonbladet ska Friedman sagt ”fucking shit” och ”fucking chicken” samt flera könsord.

– Uruselt! Bete er för fan – och respektera varandra. Kom fan inte och skrik, hörde HD att Sjöberg sa.

Det var Rögles lagkapten Anton Bengtsson som tvingades kliva emellan för att få ett slut på bråket. Bengtsson fick leda bort sin lagkamrat Friedman från lokalen.

Enligt Sportbladets uppgifter ska det finnas en redogörelse på SHL:s bord. Där avgörs det ifall Rögleduon kommer att anmälas till SHL:s disciplinråd, om så är fallet riskerar de att dömas till böter. I skrivande stund har inget besked inkommit.

