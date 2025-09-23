Djurgården mot Frölunda inför 13 950 åskådare i Globen. Då förstörde göteborgarna festen och vann med förnedrande 11-2.

Djurgården fick storstryk mot Frölunda i Globen.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

13 950 är den nya maxkapaciteten i Globen efter renoveringarna.

Det var också publiksiffran som uppmättes denna tisdag när Frölunda gästade Djurgården. Hemmalaget kom som väntat ut starkt efter ett maffigt konfetti-tifo. Båda lagen skapade sedan ett gäng bra chanser, men det var bortalaget som tog ledningen.

Det efter att Filip Cederqvist påpassligt nog snappat upp en lös puck framför Djurgårdens mål. Det uppstod efter en märklig situation där Magnus Hellberg trodde att han hade pucken, samtidigt som fyra lagkamrater stod runt honom.

– Jag ser att Thorell blir fri och sen tänker jag att det kan bli en retur. Så jag går mot mål och så studsar den ut där. Det var påpassligt, sa Frölundaforwarden till TV4 i periodpausen.

Innan period ett var över kom också 2-0. Det bara 70 sekunder efter det första målet. Max Friberg hittade en tom yta framför Djurgårdens mål och skickade in tvåan.

Gästerna malde på

I den andra perioden inledde Djurgården med att reducera till 2-1 genom Albin Grewe. Det var ett fint förarbete från Anton Frondell som målet kom. Men trots reduceringen svajade inte Frölunda det minsta.

De fortsatte istället att mala på och fick utdelning ånyo.

Filip Hasa sköt in 3-1 innan backpartnern Henrik Tömmernes fyllde på till 4-1. Där och då var Djurgården i kraftig gungning och Frölunda radade upp lägen. Ivar Stenberg var absolut närmast femman när han skickade ett stenhårt handledsskott i ribban.

Från ingenstans reducerade istället Djurgården till 4-2 genom August Berg. Frölunda var däremot inte klara med den andra perioden riktigt än utan Jacob Peterson var vassast framför mål och hittade 5-2 med 42 sekunder kvar att spela.

– Det var onödigt att de fick sitt andra mål. Vi hade en bra kontroll innan det. Vi kan göra saker och ting bättre, vi har gjort det bra hittills men det finns fler växlar att slipa på, sa Robert Ohlsson till TV4 inför den andra perioden.

Djurgården överkörda mot Frölunda i Globen

Efter de orden kom sedan Frölunda ut och fick ytterligare utdelning direkt. Filip Cederqvist bröt in framför mål och Jere Innala var snabb på returen och skickade in 6-2.

Bortalaget fortsatte sedan att dominera isen rejält.

Max Lindholm lämnade helt fri på bortre stolpen och skickade in 7-2 efter dryga sju minuter spelade av den tredje perioden. Kort därefter kom även åttan när Linus Högberg hittade nät. Ett som blev det sista innan Magnus Hellberg klev av och Hugo Hävelid klev på för Djurgården.

Det stoppade däremot inte blödningen utan med lite mer än halva perioden spelad kom 9-2 när Max Friberg skickade in ett skott i powerplay förbi Hävelid.

Till slut blev det också tvåsiffrigt när Filip Hasa gjorde sitt andra mål för kvällen. Det efter en period där Frölunda radade upp lägen innan tian till slut kom. I powerplay löste sedan Theodor Niederbach även elvan när han lämnades själv framför Djurgårdens mål.

Det blev även matchens sista mål.