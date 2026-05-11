KLART: Här är Örebros spetsvärvning

Efter två säsonger i Ängelholm går flyttlasset vidare för Josh Dickinson.

Kanadensaren är klar för Örebro.

28-årige centern kom till Sverige och Modo i Hockeyallsvenskan säsongen 22/23. Där blev det stor succé med 26 poäng på 25 matcher och avancemang till SHL. Säsongen 24/25 anslöt centern till Rögle där det blivit två säsonger och totalt 34 poäng på 88 matcher.

Nu har han skrivit på nästa tvåårskontrakt i Sverige när han presenterats av Örebro.

– Jag är väldigt glad över att ansluta till ett lag som jag tycker har väldigt hög potential och som kommer spela en spännande hockey. Jag hoppas att jag kan bli en stor del av en vinnande lag, säger Josh Dickinson.

– Jättekul att kunna välkomna Josh till oss. Josh är en stabil SHL-spelare och vi hoppas att han ska kunna ta ytterligare kliv hos oss. Josh är stark i tekningscirkeln och har samlat på sig värdefull erfarenhet från ligan, vilket vi har värderat högt. Vi gillar Joshs spelstil och han kommer vara en viktig tillgång för vårt lag, säger Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 27/28.

Source: Josh Dickinson @ Elite Prospects