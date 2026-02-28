”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebro säkrade blytunga poäng i botten under lördagen. På andra sidan, i Rögle, var det inte lika glada miner, där Dan Tangens tog ton.

– Sett över dryga 60 minuter var det absolut inte orättvist, säger huvudtränaren i TV4 efter 2–3-förlusten.

Dan Tangnes var inte nöjd efter att Rögle förlorat mot Örebro. Foto: Bildbyrån (montage).

”De är desperata. Poängen är livsviktiga för dem. Såklart borde det vara samma sak för oss, men just nu känns det som att de har varit hetare”

När Rögles Leon Bristedt summerade känslorna under lördagsmötet var det så det lät i TV4. Och då, vid det läget, hade man ändå en 2–1-ledning tack vare Josh Dickinsons powerplay-mål i andra perioden. Det som sedan följde var en sen 2–2-kvittering, samt OT-avgörande av Örebro.

– Sätter man det i ett större perspektiv så har vi spelat väldigt bra över lång tid nu, utan att ta betalt. Idag är det en av de få gångerna när jag inte tycker att närvaron var tillräckligt hög, arbetsinsatsen inte var tillräckligt bra, summerar sedan Rögle-tränaren Dan Tangnes i TV4, och fortsätter.

– Jag tycker inte att vi var lika ödmjuka i spelet som Örebro var, och då sätter man sig i den sitsen att man kan förlora. Sett över dryga 60 minuter var det absolut inte orättvist.

Tangnes: ”Då förtjänar vi inte bättre”

Huvudtränaren fortsätter sedan med att slå ner att Rögle inte har lika mycket att spela för.

– Det finns bara sådana här matcher, alla har mycket att spela för. Det finns massor av olik streck där alla har något att spela för. Det är så här matcherna kommer att se ut, och det gäller att göra våra poäng lika viktiga som motståndarnas, säger han.

– Jag har varit mer frustrerad tidigare gånger när vi har spelat bra hockey och inte fått betalt för det. Nu gäller det att orka hålla i hela vägen, och knuffa över marginalerna till vår fördel. Det gjorde vi inte idag, och då förtjänar vi inte bättre.

Rögle ligger fyra i SHL-tabellen med fem matcher kvar att spela.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects