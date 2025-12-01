”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle och SHL har endast fått en försmak av vad Nils Bartholdsson kan göra. Nu hyllas talangen, född 2008, av Dan Tangnes.

– Han kommer säkert kunna ta nästa steg och producera på högre nivå också, säger SHL-lagets huvudtränare i Helsingborgs Dagblad.

Nils Bartholdsson och Dan Tangnes, Rögle. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag hoppas såklart på spel i A-laget. Det är en dröm att få dra på sig en SHL-tröja”



Det var orden 17-årige Nils Bartholdsson själv yttrade när han under sommaren gästade hockeysverige.se’s podcast Framtidens stjärnor. Nu, efter 20 poäng på 17 matcher i U20-laget har den unge forwarden, född 2008, gjort sina första minuter på seniornivå. Och redan nu börjar lovorden hagla.

När SHL-lagets huvudtränare, Dan Tangnes, ger sin syn efter löftets tre första matcher låter det så här:

– Jag tror han har en väldigt ljus framtid, förhoppningsvis här hos oss i Rögle. Han har varit så pass bra i J20 att han förtjänat att komma upp och spela på den här nivån. Det är en viktig erfarenhet för honom att ta med sig vidare. Det är en del i hans utbildning, säger Tangnes till HD och fortsätter:

– Han är en offensivt skicklig spelare. Duktig skridskoåkare och duktig med pucken. Han har producerat både på J20-nivå och på landslagsnivå, och kommer säkert kunna ta nästa steg och producera på högre nivå också.

Tangnes: ”Nu har han sett vad som krävs”

Nils Bartholdsson var mer än bara ordinarie i U20 redan under förra säsongen och avslutade året med 37 poäng på 39 grundseriematcher. Senast i SHL, mot Örebro, blev det 5.31 minuters istid.

På onsdag åker Rögles stortalang till Kanada för att spela Junior A World Challenge med Småkronorna. Ett landslag där han är en av de bärande spelarna.

– Men det gäller att skynda långsamt. Han får komma upp och känna på nästa nivå lite då och då. Nu har han ju sett vad som krävs för att spela här, sen får han fortsätta mogna på J20-nivån först och främst, säger Tangnes om vägen framåt.

Source: Nils Bartholdsson @ Elite Prospects