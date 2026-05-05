Bekräftar: Lämnar Rögle – hit uppges han flytta

Christoffer Rifalk lämnar Rögle efter sju år. Det bekräftar han på Instagram.

”Vilken resa det har varit”, skriver han.

Rögles målvakt Christoffer Rifalk under ishockeymatchen i SHL mellan Frölunda och Rögle.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Christoffer Rifalk flyttade till Rögle 2019, efter att ha spelat upp Oskarshamn till SHL. Efter sju år, ett gäng av dem som förstemålvakt, lämnar han nu klubben.

”Vilken resa det har varit, 7 år och ett ställe jag knappt besökt innan blev snabbt något att genuint kalla mitt hem. Det har varit en ära att få dra på sig de grön-vita färgerna från första stund framför Sveriges bästa supportrar, i ett lag som genom åren blivit en enda stor familj. Jag har fått vänner och bekantskaper för livet, träffat mitt livs kärlek och fått känna ett lugn i att jag är ”hemma” under hela tiden, vilket jag är extremt tacksam för”, skriver han.

Rifalk lämnar – Clang ersätter?

Rifalk har spelat 194 SHL-matcher och 51 slutspelsmatcher. Han har varit med och hjälp Rögle till en serieseger, en CHL-titel och tre SM-finaler under sina år i klubben.

”Tyvärr snubblade vi på mållinjen i år men jag övertygad om att framtiden ser ljus ut och att Ängelholmarna förr eller senare får det firande på Stortorget de förtjänar. Rögle och Ängelholm kommer alltid ha en speciellt plats i mitt hjärta och jag önskar klubben all lycka framöver”, skriver Rifalk.

Nu väntar spel i Finland. Rifalk har under våren ryktats vara klar för Ilves.

Enligt Helsingborgs Dagblad blir Calle Clang Rifalks ersättare. Clang lämnade Rögle för spel i Nordamerika 2023.

