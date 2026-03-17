Uppgifter: Här hamnar Christoffer Rifalk

Christoffer Rifalk lämnar Rögle BK efter säsongen.

Enligt Ilta-Sanomat är målvakten i stället klar för finska Ilves.

2019 värvades Christoffer Rifalk till Rögle efter att ha gjort succé och spelat upp Oskarshamn till SHL. Sedan dess har Rifalk blivit kvar i Ängelholm under sju års tid. Han var självklar förstemålvakt för Rögle mellan 2020 och 2024 och ledde laget till dubbla SM-finaler 2021 och 2024. De två senaste säsongerna har 29-åringen dock i stället blivit tydlig backup bakom stjärnmålvakten Arvid Holm i Rögle.

I och med att Rifalks kontrakt med skåningarna löper ut efter säsongen har det redan spekulerats om att burväktaren kommer att lämna till nästa säsong. Tidigare uppgifter har placerat Rifalk i Finland. Nu ser också en framtida flytt österut också vara klar.

Christoffer Rifalk flyttar till Ilves

Det är finska Ilta-Sanomat som under tisdagen kommer med uppgifter om att Christoffer Rifalk är klar för en flytt till Ilves för säsongen 2026/27. Rifalk uppges ha varit intressant för både HIFK och Ilves inför den kommande säsongen men nu ser alltså valet ut att falla på Ilves. HIFK har sedan tidigare också uppgetts visa intresse för Timrås Tim Juel.

I Ilves väntas Christoffer Rifalk bilda målvaktspar med en annan tidigare SHL-målvakt, nämligen Mantas Armalis, som också har kontrakt över nästa säsong. I klubben återfinns just nu flera svenskar i form av Simon Johansson, John Nyberg, Erik Borg, Carl Klingberg, Jens Lööke. Dock lämnar Simon Johansson efter säsongen för spel i schweiziska Kloten. Ilves har etablerat sig som ett topplag i Liiga och kommit topp tre i tabellen de senaste fyra åren. Just nu ligger de dock fyra inför den sista grundserieomgången.

Christoffer Rifalk har spelat 256 matcher för Rögle BK över de senaste sju åren. Han är därmed den målvakt som har gjort flest matcher i klubbens historia. Totalt har han 90,8 i räddningsprocent och 2,35 GAA på 194 SHL-matcher samt hela 93,6 i räddningsprocent och 1,82 insläppta mål per match på 48 framträdanden i SM-slutspelet.

