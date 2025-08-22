Comebacken dröjer: ”Måste upp i belastningen”

Christian Folin siktade själv på att vara tillbaka i spel lagom till CHL-matcherna nästa vecka.

Comebacken kommer dock att dröja för Frölundas veteranback.

– Det är mot SHL-spel vi siktar. Kanske även bortom det, säger tränaren Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.

Christian Folin.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Sedan Frölundas säsong tog slut efter semifinalförlusten mot Luleå i våras har backen Christian Folin både opererat tummen samt gjort ett titthålsingrepp i knät. 34-åringen gjorde sitt första träningspass tillsammans med lagkamraterna under gårdagen och har tidigare haft som personligt mål att kunna spela i CHL:grundserie som inleds nästa vecka.

Så blir det dock inte för Folin, som i stället får vänta tålmodigt på sin comeback.

– Vi hade ett litet möte på onsdagen, där vi pratade om planen framöver. De vill sätta en plan och följa den. Det är min hälsa också, jag ska vara redo och orka spela en hel säsong. Det kanske kan bli tidigare, eller så blir det senare. Jag måste upp i belastningen innan jag kan spela, upp på samma nivå som jag hade i fjol, fick jag berättat för mig. Utan en närkamp kan jag inte komma upp i den belastningen, säger Folin till Göteborgs-Posten.

Siktet för Folin är i stället inställt på inledningen av SHL-säsongen, berättar tränaren Robert Ohlsson.

– Det är mot SHL-spel vi siktar. Kanske även bortom det. Vi har respekt för hans skador. Han behöver träna ikapp och få grejorna hela. Vi har en rehabplan och den sträcker sig en bra bit. Det är inte en vecka vi pratar om, säger Ohlsson och fortsätter:

– Han har haft två skador, så det är bra att träna upp sig och vara helt hundra när han väl kommer tillbaka. Så det inte blir att han kommer för snabbt tillbaka och så är inte kroppen redo och han river upp det igen…

Den 34-årige backen spelade samtliga 52 grundseriematcher och tolv slutspelsmatcher för Frölunda förra säsongen. I grundserien noterades han för 15 poäng (6+9), medan han gick poänglös i SM-slutspelet.