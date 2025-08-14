Beskedet efter operationerna: ”Då kommer jag vara tillbaka”

Christian Folin kommer med positiva besked efter sommarens operationer.

34-åringen ligger före i planeringen och närmar sig spel inför 2025/26-säsongen i SHL.

– Kroppen känns bra, säger Frölunda-backen till Göteborgs-Posten.

Christian Folin i Frölunda. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

I början av maj meddelade Frölunda att Christian Folin genomgått en operation på ett skadat finger. Prognosen var att den 34-årige backen skulle vara med på is när säsongen startar upp, men när första träningsmatchen (5–0 mot HV71) nu är överstökad saknas fortfarande den rutinerade pjäsen.



För Göteborgs-Posten ger Folin nu en positiv uppdatering om sitt skadeläge. Detta efter att han även genomgått en operation på knät under sommaren.



– Jag är på gång. Kroppen känns bra och jag känner mig fräsch i huvudet, vilket jag tror är väldigt bra. Men om jag får någon vecka till så kommer jag kunna vara tillbaka i full träning, säger han till tidningen.



Folin bekräftar samtidigt att han ligger före planeringen för rehabiliteringen, men att han endast kan vara med på enstaka delar av träningspassen på is.



– Jag är inte helt redo för fulla träningar. Så vi får stegra lite allt eftersom. För det gäller att vara bäst form i maj. Det är då man vill kunna spela istället för nu.

Skadan störde under stora delar av 2024/25

Den tunge pjäsen från Kungsbacka återvände till Frölunda 2021/22 och ska därmed göra sin femte säsong med SHL-laget. Under 2024/25 blev det 52 grundseriematcher med sex mål och nio assist, men det där skadade spökade under stora delar.



Nu menar Folin att det är skönt att ingreppen gjordes så pass tidigt efter förra säsongen att han ska kunna spela när SHL-säsongen drar igång.



– Det är gött att kunna städa av de här smågrejerna. Och framförallt med fingret kände jag att det var någonting som jag verkligen behövde göra, som hade stört mig under en stor del av andra halvan av säsongen, säger han till GP.



Christian Folin förlängde sitt avtal i december och har därmed kontrakt i göteborgsklubben till 2027.

Source: Christian Folin @ Elite Prospects