Succén i SHL fortsätter för Casper Juustovaara Karlsson.

Talangen, som fyller 18 år på lördag, gjorde två mål i Luleås vinst hemma mot Linköping.

– Det är skitkul, säger Luleå-forwarden till TV4.

Casper Juustovaara Karlsson fortsätter imponera i Luleå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Förra veckan skrev Casper Juustovaara Karlsson sitt första A-lagskontrakt med Luleå. Den här veckan blev han uttagen till Juniorkronorna och ska göra sina första landskamper i karriären och i helgen fyller han 18 år.

Talangen förgyller sedan drömveckan ytterligare under torsdagskvällens hemmamatch mellan Luleå och Linköping. Han klev nämligen fram med två mål när Luleå vinner matchen med 4-1.

– På båda målen försöker jag bara ta mig in på mål. Jag försöker bara få en touch på pucken. Det är där framme man gör målen och det är bara att försöka ta sig dit. Det är skitkul, jag har stått på läktaren själv när man var liten och det är skitkul att de sjunger för mig nu, säger Juustovaara Karlsson till TV4.

Casper Juustovaara Karlsson gör succé i SHL

17-årige Casper Juustovaara Karlsson spelade ingenting i SHL förra säsongen men överraskade positivt under försäsongen. Det har lett till att han nu har tagit en ordinarie plats i Luleå och även har stått för en fin start på säsongen. Inför kvällens match hade han gjort 2+2 på 13 matcher men har nu alltså förbättrat sig till 4+2.

– Tanken var bara att få känna på det lite, träna och vara med på någon försäsongsmatch. Men jag har fått fortsätta och det är riktigt kul, säger talangen.

Juustovaara Karlsson fyller alltså 18 år på lördag och samtidigt som han gör succé i SHL jobbar han även för att ta körkort.

– Det blir kul, jag har teoriprov på måndag. Man har mycket ledig tid på kvällarna så försöker ta lite tid att plugga då, säger han till TV4.

Med sina fyra mål i SHL är Luleåtalangen näst bäst av alla U19-spelare under hösten, endast Djurgårdens Anton Frondell har gjort fler mål av alla 07:or i ligan.

Luleå – Linköping 4–1 (1-0,1-1,2-0)

Luleå: Casper Juustovaara Karlsson 2, Brian O’Neill, David Granberg.

Linköping: Eskild Bakke Olsen.

Source: Casper Juustovaara Karlsson @ Elite Prospects