Casper Juustovaara Karlsson, 17, har tagit SHL med storm.

Efter att ha spelat i samtliga matcher under inledningen – skriver han nu ett seniorkontrakt med Luleå Hockey.

– Det har varit fantastiskt roligt att se Casper ta vara på chansen som han fått under hösten, säger sportchefen Thomas Fröberg till Luleås hemsida.

Casper Juustovaara Karlsson blir kvar i Luleås A-lag. Foto: Bildbyrån

Luleås form börjar ordna upp sig efter en tung säsongsstart. På torsdagen tog man sin fjärde raka seger (CHL inräknat) efter att ha vänt 1–3 underläge till seger med 6–3 i Karlstad mot Färjestad.

Nu belönas en av segerorganisatörerna med ett nytt kontrakt. På fredagen står det nämligen klart att Casper Juustovaara Karlsson, 17, har skrivit på ett seniorkontrakt med Luleå Hockey.

– Det har varit fantastiskt roligt att se Casper ta vara på chansen som han fått under hösten. Det är inte alla som klarar av att göra det på det sättet som han gjort det och med den attityden. Den inställningen har gjort att han direkt blivit populär i gruppen, säger sportchefen Thomas Fröberg till Luleås hemsida.

”Det är en dröm som man haft hela livet”

Talangen själv uttrycker stor glädje.

– Det är fantastiskt kul att jag nu fått chansen att skriva på mitt första kontrakt med Luleå Hockey. Det är en dröm som man haft hela livet och nu när det är ett faktum känns det jättebra.

På torsdagen stod Casper Justoovaara Karlsson för 1+1 i poängprotokollet och spelade tio minuter trots att han inledde i fjärdelinan. Totalt har han gjort 2+2 på tolv matcher, där han nästan har snittat elva minuter speltid per match.