Cam Abbott fortsätter i Färjestad BK.

Klubben bekräftar att parterna har enats om ett kontrakt där Abbott stannar som huvudtränare.

− Det känns underbart att stanna i Färjestad, säger 42-åringen.

Cam Abbott fortsätter som huvudtränare för Färjestad BK. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Färjestad har haft en strulig säsong där de länge var ett mittenlag i SHL och inte alls fick spelet att fungera. Det ledde till att klubbikonen Jörgen Jönsson fick sparken som huvudtränare halvvägs in på säsongen.

In kom i stället Cam Abbott och under hans ledning lyckades Färjestad vända på trenden och börja klättra i tabellen igen. Det ledde till att FBK till slut blev femma i SHL och fick möta Rögle BK i kvartsfinal. Där skaffade sig Färjestad ett drömläge genom att gå upp till 3-0 i matcher och de såg ut att vara nära att gå vidare till semifinal för första gången sedan SM-guldet 2022.

Färjestad tappade dock och Rögle vann fyra raka matcher i serien för att bli det första laget någonsin i svensk hockey att vända 0-3 till 4-3 i en slutspelsserie. Därmed är säsongen över för Färjestad BK efter ett fjärde raka uttåg i kvartsfinal.

Cam Abbott klar för två nya år i Färjestad

Något som däremot inte är över är Cam Abbotts tid i Färjestad. Under tisdagen bekräftar klubben nämligen att Abbott blir kvar i Färjestad som huvudtränare. Parterna har enats om ett kontrakt som gäller till 2028.

− Det känns underbart att stanna i Färjestad och jag känner att vi har “unfinished business” efter att ha förlorat den här serien. Först och främst är jag väldigt tacksam för den här möjligheten som jag har fått, både de här tre månaderna och även för att jag får ansvaret och privilegiet att leda det här laget i två säsonger till, säger Abbott på klubbens hemsida.

Cam Abbott menar att hans målsättning är att Färjestad ska återgå till den absoluta toppen av SHL och slåss om SM-guldet de kommande åren.

− Vi måste attackera och ta oss an den här utmaningen med några nya idéer och en förståelse att vi måste ha en högre standard. Vi ska ta oss tillbaka till toppen av ligan och utmana om att vinna titlar. Vi ska inte fokusera på det som har varit, även om vi ska fortsätta ära klubbens fina tradition. Vi behöver återuppfinna vad framgång innebär för Färjestad och hur vi jobbar i det dagliga arbetet, säger Abbott.

