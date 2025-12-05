Bryter NHL-kontraktet – återvänder till SHL-klubben

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Lundmark skrev inför säsongen på för Florida Panthers. Nu sätts han upp på waivers – med avsikt att bryta sitt kontrakt. Han återvänder därmed till Timrå.

Anton Lundmark återvänder till Timrå.

Foto: Bildbyrån.

Anton Lundmark gjorde 5+4 i SHL förra säsongen och belönades sedan med ett kontrakt av Florida. Nu bryts dock avtalet. Anton Lundmark är uppsatt på unconditional waivers, och avtalet kommer brytas inom 24 timmar.

Sen kommer han kunna återvända till Timrå, som är den klubb som har avtal med Lundmark även denna säsong. Ett viktigt besked för Timrå som nyligen fått Anton Wedin långtidsskadad. Wedin kommer missa resten av grundserien. Dessutom åker både Linus Eriksson och Eddie Genborg på JVM om en vecka.

Lundmark, som förra säsongen debuterade i landslaget och drog på sig Tre Kronor-tröjan vid två tillfällen, har den här säsongen spelat nio AHL-matcher för Charlotte Checkers men inte gjort någon poäng. Han fick sitt genombrott i Tingsryd i HockeyAllsvenskan för två säsonger sedan.

