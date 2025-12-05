Beskedet: Stjärnan missar resten av grundserien

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Wedin skadade sig i slutet av november och har inte kommit till spel sedan dess. Under onsdagen rapporterade ST om att läger skulle vara så allvarligt att forwarden skulle missa resten av säsongen – och under fredagen bekräftade klubben påståendet.

– Han är därmed inte aktuell för spel, säger Timrås lagläkare Christian Rydin till klubbens hemsida.

Forwarden missar resten av grundserien. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Under onsdagen rapporterade ST att Timrås Anton Wedins skadeläge var så pass allvarligt att han skulle missa resten av säsongen. Nu bekräftar klubben att situationen är så pass allvarlig.

Wedin skade sig i slutet av november när Timrå drabbade samman med Linköping, och har inte kommit till spel sedan dess.

– Anton Wedin har en underkroppsskada som bedömts kräva cirka tre månaders rehabilitering. Den medicinska utredningen är nu avslutad, och han kommer att följa ett strukturerat rehabiliteringsprogram tillsammans med vårt medicinska team. Han är därmed inte aktuell för spel under denna period, säger Timrås lagläkare Christian Rydin.

Den 32-årige forwarden har varit en bärande del i Timrås lagbygge de senaste säsongerna. Den här säsongen har han noterats för elva poäng (5+6) på 22 matcher. Nu ser det dock ut som att klubben får klara sig utan kultbäraren resten av grundserien, då skadan kan vara läkt som tidigast till slutspel.