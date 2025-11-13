”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs kris på backsidan blev om något ännu värre i matchen mot SC Bern – då Axel Andersson tvingades kliva av. Även Christian Djoos befinner sig på skadelistan och nu öppnar sportchef Johan Alcén för förstärkningar.

– Vi tittar såklart över spelarmarknaden hela tiden, säger Alcén till Gefle Dagblad.

Axel Andersson och Johan Alcén. Foto: Bildbyrån/Collage.

Det var under åttondelsfinalen mot SC Bern som Brynäs backkris plötsligt blev väldigt tydlig. Nyckelbacken Axel Andersson skadade sig och plötsligt stod man bara med fyra seniorbackar. Där och då löste man det genom att Tyler Vesel fick gå ner och spela back.

Hur illa Andersson faktiskt skadades återstår att se, men för tillfället gör han Christian Djoos sällskap på skadelistan.

– Jag såg faktiskt inte vad som hände riktigt, hur han gjorde sig illa. Men nu behöver det medicinska teamet ett par dagar på sig här för att undersöka vidare, säger Johan Alcén.

Brynäs alternativ: ”Ett läge nu där vi behöver ta ett beslut”

Inför kvällens återuppstart i SHL återstår frågan hur man kommer att lösa den tunna backsidan. Antingen förlitar man sig på att juniorer som Victor Hedin Raftheim och Aron Dahlqvist ska klara pressen på SHL-nivå, eller så låter man återigen Vesel spela back.

Det står dock klart att sportchef Johan Alcén arbetar på en lösning, antingen i form av korttidskontrakt eller renodlade värvningar.

– Men vi tittar såklart över spelarmarknaden hela tiden, det gör vi oavsett om vi har skador eller inte. Men såklart är vi i ett läge nu där vi behöver ta ett beslut.