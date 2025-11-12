Det var inte ett sargat Brynäs som kom till spel i den första åttondelsfinalen av CHL – ändå slutade det med att laget fick rulla på tre seniorbackar. Centern Tyler Vesel fick gå ner och spela back i 1-2-förlusten mot SC Bern.

– Jag visste att chansen fanns även i dag, säger forwarden till Gefle Dagblad.

Tyler Vesel. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Det var inte med något större manfall som Brynäs ställde upp i den första åttondelsfinalen i CHL. Inför matchen mot SC Bern saknades bara Johannes Kinnvall, Christian Djoos och Jakob Silfverberg. Juniorerna Viktor Hedin Raftheim och Sigge Holmgren fick ta plats i laguppställningen och fyllde ut backsidan.

Laguppställningen skulle dock förändras under matchens gång när försvararen Axel Andersson utgick – då tog forwarden Tyler Vesel plats på blålinjen.

– Det har jag aldrig gjort förut. Men Niklas och jag hade pratat om det tidigare någon gång i år när vi hade lite ont om backar så jag visste att chansen fanns även i dag. Man måste ändra mindset lite grann men (Robert) Hägg gjorde ett bra jobb som snackade och ledde mig genom alla situationer. Det hjälper, säger Tyler Vesel.

”Du måste ändra tankesätt”

Axel Andersson ska inte ha drabbats av någon större skada, men det är inte helt klart vare sig backen kommer att komma till spel i nästa match mot Malmö Redhawks på torsdag. Ifall skadeläget skulle förvärras finns chansen att Vesel får chansen att slipa ännu mer på sitt backspel.

– Du måste ändra tankesätt. Det är inte så mycket åkning men mycket tänkande kring positioner. Du har hela spelet framför dig på ett annat sätt, säger forwarden om hur det är att spela som back.

Matchen slutade 2-1 i SC Berns favör.

Source: Tyler Vesel @ Elite Prospects