Klart: Återvänder till Brynäs – på lån

Brynäs agerar efter skadorna.

Till kvällens match mot Färjestad lånas 21-årige Albin Udd in från Almtuna.

Albin Udd förstärker Brynäs i kvällens SHL-match mot Färjestad. Foto: Bildbyrån

Brynäs har tuffa skador på backsidan. Mattias Norlinder har missat de senaste matcherna och i torsdags klev Axel Andersson av efter en smäll av Andro Kaderli i rivalmötet mot Leksand. Under lördagen meddelar Gävle-klubben att både Andersson och Norlinder missar kvällens hemmamatch mot Färjestad i SHL. Duon väntas dock kunna vara tillbaka i träning igen efter uppehållet.

Därför tvingas nu Brynäs agera för att få ihop en fullständig trupp till matchen mot Färjestad.

På sin hemsida meddelar Brynäs IF att de plockar in 21-årige försvararen Albin Udd som lånas från Almtuna inför kvällens SHL-match. Udd kommer därför att få göra SHL-debut mot Färjestad.

Albin Udd har också Brynäs som moderklubb och kom fram i klubben som junior. Säsongen 2023/24 lyftes han upp och fick spela 15 matcher i A-laget när Brynäs spelade i HockeyAllsvenskan. 2024 lämnade han sedan Brynäs och han därefter tillbringat två säsonger i HockeyAllsvenskan med Nybro och Almtuna.

I fjol gjorde Udd elva poäng på 49 matcher för Nybro. Den här säsongen har backen noterats för nio poäng på 43 matcher för Almtuna så här långt.

Source: Albin Udd @ Elite Prospects