Otäcka bilder på Brynäs-backen: ”Det är uppenbart”

Brynäs Axel Andersson åkte på en tung smäll mot Leksand. Backen tvingades kliva av, precis som Andro Kaderli som fick matchstraff.

– Att den tar mot huvudet, det ser vi, det är alldeles uppenbart, säger TV4:s Fredrik Söderström i sändningen av 4–1-matchen.

Axel Andersson kliver av, Andro Kaderli får matchstraff. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i den 27:e minuten av torsagens Gävle/Dala-derby som det smällde till rejält.

Leksands 20-årige Andro Kaderli hade klivit upp i mittzon för att sätta in en tackling, och plötsligt låg Brynäs Axel Andersson på isen i smärtor. Tacklingen hade tagit i backens bakhuvud och inom kort åkte domarna ut för att granska ett större straff.

– För Anderssons skulle när det smäller mot huvudet så hoppas vi att det innerligt inte tar illa. Gällstedt har en uppfattning, Hedberg en helt annan, säger TV4:s Fredrik Söderström i sändningen.

Andersson tog sig till sist upp på fötterna, men behövde hjälp av isen, ut i omklädningsrummet.

Matchstraff för Kaderli: ”Det är uppenbart”

Andro Kaderli fick till slut ett matchstraff för det hela, och Leksands huvudtränare Johan Hedberg slog ut armarna.

– Hedberg är inte alls tillfreds med matchstraffet, säger Söderström.

– Att den tar mot huvudet, det ser vi, det är alldeles uppenbart. Det är väl den värderingen man gör här. Det är svårt för Kaderli att inte vara fysisk i situationen. Sen menar han att den faktiskt tar mot vänster arm, armbåge, axel på Kaderli.

Brynäs hade dessförinnan gjort två powerplay-mål, men när man fick spela fem minuter i överläge på nytt, reducerade istället Leksand genom Oskar Lang.

I tredje klev Brynäs ifrån till en 4–1-seger genom Kopacka och Bellows.