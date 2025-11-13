Brynäs krisdrag: NHL-meriterade backen klar

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs har öppnat för värvningar och hänvisat till sin kris på backsidan. Nu, efter uppgifter från Aftonbladet, meddelar SHL-klubben att man är överens med välmeriterade Luke Witkowski.

– Viljan att spela i Brynäs IF har varit stor från Lukes håll, säger sportchefen Johan Alcén om 35-åringen på lagets sajt.

Luke Witkowski. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån.

Brynäs åkte på ytterligare en skadesmäll i matchen mot SC Bern när nyckelbacken Axel Andersson utgick. Läget blev direkt akut då klubben redan hade manfall på backsidan i form av Christian Djoos och Simon Bertilsson. Något som gjort att Tyler Vesel fått gå ner och spela back – både i CHL, och idag i SHL.

Tidigare under dagen, i en intervju med Gefle Dagblad, öppnade därmed Brynäs sportchef Johan Alcén för ytterligare värvningar.

Nu, kort efter uppgifterna från Aftonbladet, står det klart att krislösningen blir den rutinerade försvararen Luke Witkowski. 35-åringen som anslöt till Skellefteå under pågående säsong förra året, och sedan noterades för tre poäng (2+1) på 25 matcher.

– Luke är en stor fysisk back med bra egenskaper där hans styrkor ligger i det defensiva spelet. Det i kombination med hans karaktär och rutin kommer bli ett bra tillskott till vår backuppsättning. Sättet och den positiva påverkan han hade på Skellefteå när han kom förra året är något som tilltalar oss, säger Alcén på lagets sajt

Witkowski om Brynäs: ”Alla möjligheter att vara ett vinnande lag”

Amerikanen har gjort flera säsonger på hög nivå i Nordamerika, på meritlistan har han bland annat 13 poäng (2+11) i NHL. Witkowski har också hunnit med 349 matcher i farmarligan AHL, där han noterats för 61 poäng (14+47).

– Jag är väldigt tacksam över att få en till möjlighet att spela i SHL. Jag hade en väldigt bra tid här under den gångna säsongen så jag är glad att komma tillbaka. Att jag även får chansen att representera en så anrik förening som Brynäs och det laget som de har, gör det hela ännu mer exalterande. Jag tror att det här är ett lag som har alla möjligheter att vara ett vinnande lag och det är något jag som vill vara en del av, säger Luke Witkowski själv.

Avtalet med Brynäs är skrivet till slutet av denna säsong.

Source: Luke Witkowski @ Elite Prospects