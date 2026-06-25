SMÄLLEN: Brynäs går miste om stjärnvärvningen

Juuso Välimäki lämnar Brynäs bara 29 timmar efter att han presenterats.

Foto: Melissa Majchrzak/AP Photo/Alamy

Under tisdagskvällen presenterade Brynäs värvningen av Juuso Välimäki. Den finske försvararen, som har spelat nästan 300 NHL-matcher, var tänkt att kliva in och bli en stjärna på SHL-nivå och leda lagets backspel.

– Brynäs är en legendarisk klubb, så jag är verkligen väldigt glad över att få vara en del av den. Samtalen jag har haft med Johan Alcén har varit mycket bra och han har fått mig att känna mig både önskad och uppskattad. Truppen vi har är otrolig och jag ser verkligen fram emot att påbörja resan mot att ta ett SM-guld med Brynäs IF, sade Välimäki på klubbens hemsida .

Det kommer däremot inte att bli något spel i Brynäs för Juuso Välimäki den kommande säsongen.

Juuso Välimäki lämnar Brynäs direkt – skriver på för Carolina Hurricanes

Bara 29 timmar efter att han presenterats av Brynäs kom nämligen beskedet att Välimäki skriver på ett nytt NHL-kontrakt. Han trejdades från Utah Mammoth till Carolina Hurricanes under säsongen men spelade sedan enbart i AHL för Chicago Wolves under resten av säsongen. Han var således inte med på Carolinas resa till Stanley Cup.

Nu presenterar Carolina att de har skrivit ett nytt kontrakt med Juuso Välimäki över säsongen 2026/27. Det är ett envägskontrakt som är värt 900 000 dollar vilket motsvarar nästan 8,8 miljoner kronor. Eftersom att det är ett envägskontrakt är han garanterad de pengarna oavsett om han spelar i NHL eller AHL nästa säsong, något som sannolikt lockade honom att stanna i Nordamerika.

Än är dörren dock inte helt stängd för att Välimäki skulle kunna spela i Brynäs i framtiden. Han skrev ett tvåårskontrakt med SHL-klubben och hans NHL-avtal gäller endast i ett år. Om Välimäki inte skulle skriva ett nytt NHL-kontrakt nästa år gäller alltså spel i Brynäs för säsongen 2027/28.

Från stor talang till spel i Four Nations

Juuso Välimäki var en stor talang som ung och var bland annat lagkapten för Finland i JVM 2018. Han valdes i förstarundan av Calgary Flames 2017 men fick svårt att få fäste i Flames och han plockades sedan i stället upp av Arizona Coyotes. Där tog han en ordinarie plats i NHL och säsongen 2022/23 imponerade han med 34 poäng på 78 matcher för Coyotes.

Han följde sedan med när klubben flyttades och blev Utah Mammoth. 2025 blev Välimäki uttagen av Finland till 4 Nations Face-Off men han fick inte spela i turneringen. Sedan dess har han tappat sin NHL-plats och endast spelat i farmarligan AHL. Där gjorde han 23 poäng på 27 matcher i årets grundserie samt 14 poäng på 21 matcher i slutspelet när Chicago Wolves gick till final där de förlorade mot Toronto Marlies .

Under sin karriär har Juuso Välimäki spelat 271 NHL-matcher samt gjort 83 matcher i AHL.