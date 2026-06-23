Juuso Välimäki har skrivit på för Brynäs.

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Brynäs IF har hittat sin toppback till nästa säsong. Han heter Juuso Välimäki och kommer senast från Chicago Wolves i AHL. Där var han under den gångna säsongen en av seriens bästa backar och tog sitt lag hela vägen till en final i Calder Cup.

Där vann däremot Toronto Marlies med 4-1 i matcher.

Finländaren stod för 14 poäng på 21 matcher i slutspelet och var med det en av de främsta spelarna i Calder Cup. Nu väntar till nästa säsong spel i Brynäs.

– Juuso är en stor och spelskicklig back som har alla ingredienser för att vara en toppspelare i SHL. Han har visat sin potential på den allra högsta nivån i NHL och hans avslutning på denna säsongen i AHL bekräftar också hans höga kvalite. Att han ingick i Finlands 4-nationstrupp får ses som ett extremt bra kvitto. Juuso är också en person som värnar om sina lagkamrater och kommer passa bra in i vår identitet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med honom under de två kommande säsongerna, säger sportchef Johan Alcén i ett pressmeddelande.

"En legendarisk klubb"

Juuso Välimäki har gjort elva raka säsonger i Nordamerika, bortsett från en kort utlåning till Ilves under covid-säsongen. Totalt har det blivit 271 matcher i NHL samt en match i Stanley Cup-slutspelet.

Under åren på andra sidan Atlanten har han spelat i NHL för Calgary Flames, Arizona Coyotes och Utah Mammoth.

Nu väntar en flytt till Sverige och Gävle.

– Brynäs är en legendarisk klubb, så jag är verkligen väldigt glad över att få vara en del av den. Samtalen jag har haft med Johan Alcén har varit mycket bra och han har fått mig att känna mig både önskad och uppskattad. Truppen vi har är otrolig och jag ser verkligen fram emot att påbörja resan mot att ta ett SM-guld med Brynäs IF, säger spelaren själv.