DIF-talangerna glänste - när Småkronorna föll

Småkronorna föll mot Schweiz

Hlinka Gretzky Cup, där de vassaste talangerna inför kommande års drafter gör upp, rullade vidare för Sveriges del sent under tisdagskvällen. Efter premiär-segern mot Slovakien stod nu Schweiz för motståndet.

Det blev en rejält svängig tillställning i Edmonton. Lagen turades om att vara i förarsätet och med knappa fem minuter kvar av den tredje perioden trodde nog många att Oliver Sundberg - till vardags i Djurgården - skulle bli segerorganisatör när han gjorde 6-5 med sitt andra mål i matchen.

Från hjälte till syndabock

Istället skulle Schweiz kort inpå Småkronornas ledningsmål kvittera i powerplay. Det efter att Milan Sundström , som blev stor matchhjälte i första matchen mot Slovakien, dragit på sig en tvåa för osportsligt uppträdande bara sekunder efter Sveriges ledningsmål.

När allt sedan talade för förlängning kunde Schweiz Sebastian Weber avgöra matchen med sitt 7-6-mål när klockan stod på 59:58.

Bäste blågul poängplockare i målfesten blev Djurgårdens Dorian Eklund Aspe med sina 1+2.

Sverige tredje gruppspelsmatch spelas natten mot torsdags mot Kanada .

Sveriges trupp i Hlinka Gretzky Cup 2026

Målvakter

1 Adam Annborn, HV 71

30 Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK

Backar

2 Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers HC

3 Ellioth Lahtinen, Brynäs IF

4 Rasmus Sahlman, MoDo Hockey

5 Theo Berggren, Bofors IK Karlskoga

7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

8 Olle Törnqvist, Örebro HK

20 Tom Bjurman, Färjestad BK

Forwards

10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC

11 Wiggo Forsberg, Frölunda HC

12 Wille Andersson Jöhnk, Färjestad BK

14 Milan Sundström, MoDo Hockey

15 Vilgot Nygren, Färjestad BK

16 Benjamin Nyström, Luleå HF

17 Milo Helte, Växjö Lakers HC

19 Loui Karlsson, Leksands IF

22 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK

23 Oliver Sundberg, Djurgårdens IF

24 Wilson Boumedienne, Fargo Force

26 Oscar Blom, Färjestad BK

27 Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF

29 Charlie Kalldin, Frölunda HC