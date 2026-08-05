DIF-talangerna glänste - när Småkronorna föll

Hlinka Gretzky Cup, där de vassaste talangerna inför kommande års drafter gör upp, rullade vidare för Sveriges del sent under tisdagskvällen. Efter premiär-segern mot Slovakien stod nu Schweiz för motståndet.
Det blev en rejält svängig tillställning i Edmonton. Lagen turades om att vara i förarsätet och med knappa fem minuter kvar av den tredje perioden trodde nog många att Oliver Sundberg - till vardags i Djurgården - skulle bli segerorganisatör när han gjorde 6-5 med sitt andra mål i matchen.
Från hjälte till syndabock
Istället skulle Schweiz kort inpå Småkronornas ledningsmål kvittera i powerplay. Det efter att Milan Sundström, som blev stor matchhjälte i första matchen mot Slovakien, dragit på sig en tvåa för osportsligt uppträdande bara sekunder efter Sveriges ledningsmål.
När allt sedan talade för förlängning kunde Schweiz Sebastian Weber avgöra matchen med sitt 7-6-mål när klockan stod på 59:58.
Bäste blågul poängplockare i målfesten blev Djurgårdens Dorian Eklund Aspe med sina 1+2.
Sverige tredje gruppspelsmatch spelas natten mot torsdags mot Kanada.
Sveriges trupp i Hlinka Gretzky Cup 2026
Målvakter
1 Adam Annborn, HV 71
30 Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK
Backar
2 Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers HC
3 Ellioth Lahtinen, Brynäs IF
4 Rasmus Sahlman, MoDo Hockey
5 Theo Berggren, Bofors IK Karlskoga
7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK
8 Olle Törnqvist, Örebro HK
20 Tom Bjurman, Färjestad BK
Forwards
10 Olle Zetterstedt, Frölunda HC
11 Wiggo Forsberg, Frölunda HC
12 Wille Andersson Jöhnk, Färjestad BK
14 Milan Sundström, MoDo Hockey
15 Vilgot Nygren, Färjestad BK
16 Benjamin Nyström, Luleå HF
17 Milo Helte, Växjö Lakers HC
19 Loui Karlsson, Leksands IF
22 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK
23 Oliver Sundberg, Djurgårdens IF
24 Wilson Boumedienne, Fargo Force
26 Oscar Blom, Färjestad BK
27 Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF
29 Charlie Kalldin, Frölunda HC