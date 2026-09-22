Brynäs galna överkörning – vinner med 9-2: "Helt jävla värdelöst"

Brynäs krossar Linköping i kvällens match.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Brynäs fick en mardrömsstart genom att förlora med hela 7-2 i lördagens SHL-premiär mot Skellefteå . I kväll jagade Gävlelaget därmed sina första poäng för säsongen i en bortamatch mot Linköping. Då blev det rejäl islossning.

I Östergötland fick gästerna då en riktigt fin start på matchen. Redan efter två minuter höll sig Oskar Lindblom framme och lade in 0-1 efter att ha rundat LHC-målvakten Marcus Högberg. Bara ett par minuter senare kunde Brynäs också utöka ledningen. Johan Larsson spelade upp till Jakob Silfverberg som drog iväg ett direktskott som gick in för 2-0 till bortalaget.

Gustav Hillström ersätter Calle Järnkrok – blir målskytt

Brynäs var också det bättre laget under första perioden och ledde skotten med 10-4. I andra perioden var det dock hemmalaget som inledde piggast. Linköping reducerade efter tre minuters spel sedan Arvid Degerstedt skickat in sitt första SHL-mål i karriären bakom Brynäskeepern Magnus Chrona. Linköping hade sedan ett bra läge att också kvittera i en spelvändning men Jakub Vranas passning mot Remi Elie i två-mot-ettan bröts av en Brynäsklubba.

I stället kunde Brynäs vända spelet och strax efteråt kom i stället 3-1-målet efter en läcker framspelning till Linus Ölund som lade in pucken i öppet mål. Då öppnade svallvågorna för Brynäs som tog över spelet helt och hållet. Jaret Anderson-Dolan skickade in en retur för 4-1 till gästerna och några minuter senare kom också 5-1 till Brynäs.

Gustav Hillström lyftes uppåt i hierarkin då Calle Järnkrok missar kvällens match och Hillström satte sedan också 5-1-målet då han kom helt fri med Högberg och elegant lyfte upp pucken i nät.

– Calle är borta och de sade att jag skulle spela där emellan. Det är bara att gå ut och göra sitt bästa. Man vill ju visa vad man går för. ”Rödda” hittar en lucka till mig och sedan slår jag in den. Det var skönt, säger Hillström till TV4 i pausen.

Linköping blev totalt överkörda av Brynäs

Linköping hade det dock tungt och backstjärnan Linus Hultström var kritisk mot lagets insats efter 40 minuter.

– Var ska man börja? Första perioden är under all kritik. Vi är inte där i någon av situationerna och förlorar varenda 50/50-situation. Det gömmer sig in lite i den här perioden också. De är vassare framför vår kasse, de är vassare framför egen kasse, de vårdar pucken bättre och de vinner alla kamper. Vi kan bra mycket bättre än det här, säger Hultström till TV4.

I början av tredje perioden blev det sedan än värre för LHC. Brynäs utökade till 6-1 sedan Linus Ölund skickat in sitt andra mål för kvällen. Målet var ur sin position när Ölund skickade in pucken men det var Högberg som hade orsakat att målburen flyttade på sig och pucken hade gått in även om målet sått på sin ursprungliga position och därför godkändes målet. Charlie Forslund spelade fram till målet och noterades därmed för sin första SHL-poäng i sin SHL-debut.

Det blev sedan även 7-1 till Brynäs när Axel Andersson blev målskytt. Strax efteråt rasslade det till igen. Anton Rödin med sin fjärde (!) assist i matchen serverade Oskar Lindblom som lade in pucken för 8-1 (!!) till Brynäs. Linköping fick in ett tröstmål genom Loke Krantz men Brynäs vann sedan med otroliga 9-2 sedan Johan Larsson fastställt slutresultatet.

– Det är helt jävla värdelös. Ett totalt haveri, vi gör inte en sak rätt. Pinsamt, säger LHC-kaptenen Oscar Fantenberg till TV4 efter matchen.

Linköping – Brynäs 2–9 (0-2,1-3,1-4)

Linköping: Arvid Degerstedt, Loke Krantz.

Brynäs: Oskar Lindblom 2, Linus Ölund 2, Jakob Silfverberg, Jaret Anderson-Dolan, Gustav Hillström, Axel Andersson, Johan Larsson.