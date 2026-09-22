Blir den nionde finska NHL-kaptenen genom tiderna

Radko Gudas lämnade Anaheim Ducks som free agent och skrev på för Florida Panthers. Därmed behövde klubben utse en ny lagkapten. Under tisdagen kom beskedet att det blir Mikael Granlund som får det ansvaret.

Den 34-årige finländaren blir klubbens tionde lagkapten genom tiderna efter Gudas (2024-2026), Ryan Getzlaf (2010-22), Scott Niedermayer (2005-07, 2008-2010), Chris Pronger (2007-08), Steve Rucchin (2003-04), Paul Kariya (1996-2003), Teemu Selänne (1997-98), Randy Ladouceur (1994-96) och Troy Loney (1993-94).

Mikael Granlund, som var kapten för det finska OS-laget förra säsongen, kliver in i sin andra säsong med Ducks efter att ha anslutit till klubben som free agent sommaren 2025. Tidigare under sin långa NHL-karriär har centern burit "A" på bröstet för både Nashville Predators och San Jose Sharks, men aldrig varit lagkapten.

Mikael Granlund – nionde finska NHL-kaptenen

Granlund blir den nionde finländaren att bära "C:et" i NHL och är den andra vid sidan av Aleksander Barkov i Florida att ha ansvaret under säsongen 2026/27. Totalt har nio finländare varit kaptener i NHL genom tiderna.

Till sin hjälp får han en kvartett av alternerande kaptener i form av Leo Carlsson, som får fortsatt förtroende i rollen, backstjärnan Jackson LaCombe, forwarden Troy Terry och veteranen Alex Killorn.

Mikael Granlund gjorde 19 mål och 41 poäng på 58 matcher under sin första säsong med Anaheim. Han var sedan med och vann VM-guld med Finland i Schweiz under våren. På meritlistan finns även ytterligare två VM-guld, ett OS-brons och flera andra VM-medaljer.

I NHL har veteranen spelat 960 matcher och svarat för 651 poäng för Minnesota, Nashville, Pittsburgh, San Jose, Dallas och Anaheim.

FAKTA: Alla finska NHL-kaptener

Teemu Selänne – Anaheim Ducks (1997–98) *

– Anaheim Ducks (1997–98) * Saku Koivu – Montreal Canadiens (1999–2009)

– Montreal Canadiens (1999–2009) Teppo Numminen – Phoenix Coyotes (2001–23)

– Phoenix Coyotes (2001–23) O lli Jokinen – Florida Panthers (2003–08)

– Florida Panthers (2003–08) Kimmo Timonen – Nashville Predators (2006–07)

– Nashville Predators (2006–07) Toni Lydman – Buffalo Sabres (2007–08) **

– Buffalo Sabres (2007–08) ** Mikko Koivu – Minnesota Wild (2009–20)

– Minnesota Wild (2009–20) Aleksander Barkov – Florida Panthers (2018–)

– Florida Panthers (2018–) Mikael Granlund – Anaheim Ducks (2026–)

* – tillsammans med Paul Kariya

** – var en av flera roterande lagkaptener