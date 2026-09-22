Örebro studsar tillbaka efter krossen – vinner stort

Robin Salo blev tvåmålsskytt för Örebro i segern.

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Örebro HK hämtade hem samtliga tre poäng från SCA Arena efter en stabil 5–1-seger mot Timrå IK. Hemmalaget vann skottstatistiken överlägset, men en storspelande Jonas Arntzen satte stopp för medelpadlingarna.

Timrå startade matchen med hög intensitet och sköt hela 40 skott mot Örebromålet. Örebros målvakt Jonas Arntzen stod dock för en fantastisk insats och räddade 39 av skotten (97,5 %).

Gästerna tog ledningen i den första perioden genom Robin Salo. Timrå replikerade snabbt när David Lilja kvitterade till 1–1 efter förarbete av Eddie Genborg och Albin Sundin.

I den andra perioden tog Örebro över kommandot målmässigt. Patrik Karlkvist skickade in 2–1 i numerärt överläge, assisterad av Kalle Kossila och Max Véronneau.

I den tredje perioden rann siffrorna iväg. Milton Oscarson utökade till 3–1 innan Erik Norén satte 4–1. Robin Salo fastställde därefter slutresultatet till 5–1 med sitt andra mål för kvällen, framspelad av Jesse Ylönen.

Matchfakta Timrå – Örebro

Timrå IK – Örebro HK 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

Mål: 0–1 Robin Salo (Oscarson, Kossila), 1–1 David Lilja (Genborg, Sundin), 1–2 Patrik Karlkvist (Kossila, Veronneau), 1–3 Milton Oscarson (Backström, Kossila), 1–4 Erik Norén (Kossila, Karlkvist), 1–5 Robin Salo (Ylönen).

Skott: 40–23 (13–6, 16–8, 11–9). Räddningsprocent: Frederik Dichow (TIK) 78,26 % – Jonas Arntzen (ÖHK) 97,50 %. Publik: 5 201 (SCA Arena)