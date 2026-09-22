Maxime Fortier är utanför laget i Jokerit.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Maxime Fortier tillbringade tre säsonger i Björklöven där han var en uppskattad forward. Fortier stod för sin bästa säsong 2024/25 när han gjorde 17 mål och 39 poäng på 49 matcher. Efter succésäsongen i HockeyAllsvenskan flyttade kanadensaren sedan till Finland där han exploderade fullständigt.

Fortier stod för hela 29 mål och 66 poäng på 58 matcher för SaiPa och han kom därmed trea i både skytteligan och poängligan i Liiga. Efter säsongens slut lämnade Fortier sedan SaiPa och skrev på ett tvåårskontrakt med Jokerit som klev tillbaka upp till högstaligan inför årets säsong.

Jokerit hade dock fått en mardrömsstart tillbaka i Liiga med fem raka förluster och endast en poäng på de fem första matcherna. Laget låg därmed sist i tabellen inför kvällens möte mot Pelicans. Då valde tränaren Tomek Valtonen att skaka om i laget. Både Fortier, samt tidigare Leksand sbacken Matt Caito, petades och lämnades helt ur truppen.

Detta trots att Fortier varit en av lagets bästa spelare med fyra poäng på de fem första matcherna.

– Tränaren tyckte att det var bättre att de andra spelade idag. Jag måste helt enkelt vara bättre. När jag får chansen att spela måste jag vara redo, säger Maxime Fortier om petningen till MTV Urheilu .

Maxime Fortier svarar efter ryktena i Jokerit

I och med matchen mot Pelicans skulle Maxime Fortier ha fått spela mot sin lillebror Gabriel Fortier, som förra säsongen spelade i Leksand och nu är i Pelicans. Petningen innebar dock alltså att han stoppades Maxime Fortier från att möta sin bror i kvällens match.

– Det här skulle inte vara första eller sista gången som vi spelade mot varandra. Det hade varit kul att tävla mot honom, men det får bli en annan gång, säger han själv.

Petningarna verkar dock ha gett effekt för Jokerit som vann kvällens match mot Pelicans med 3-0 för att ta sin första seger för säsongen.

I och med petningen har rykten och spekulationer också tagit fart i Finland om att Maxime Fortier skulle vara på väg bort från Jokerit, antingen att han själv söker sig bort eller att Jokerit vill bryta spelarens kontrakt. 28-åringen lägger ingen energi på ryktesspridningen och understryker att han trivs i klubben.

– Jag tror inte att det stämmer. Jag är här på ett tvåårskontrakt och jag är verkligen glad. Jag har inga planer på att lämna och mitt mål är att spela inom en snar framtid, säger Maxime Fortier.

Under åren i Björklöven stod Maxime Fortier för 97 poäng på 151 matcher i HockeyAllsvenskan.