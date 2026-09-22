Robert Kimby var irriterad sedan Rögles mål blivit godkänt efter en lång granskning.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Rögle förlorade SHL-premiären borta mot Luleå med 4-2 medan Djurgården förlorade sin premiärmatch hemma mot Björklöven med 3-0. Det var därmed två lag i jakt på säsongens första vinst som möttes i Catena Arena.

Det var hemmalaget som inledde bäst och var det spelförande laget. Trots ett stort övertag lyckades Rögle inte få hål på Magnus Hellberg i DIF-kassen utan 0-0 stod sig in i pausen.

I andra perioden kunde Rögle dock ta ledningen. 1-0 kom genom Lubos Horky efter ett misstag av Jesper Pettersson. DIF-backen skulle passa pucken till en lagkamrat med passningen landade rakt på Horkys klubblad som stänkte in pucken bakom Hellberg för 1-0.

Rögle kom sedan att utöka till 2-0, men det satt långt inne. Linus Sandin såg ut att slå in pucken med en hög klubba och Djurgården ville därför att målet skulle dömas bort. Efter videogranskning godkändes dock målet - trots Sandins höga klubba. Detta sedan domarna gjort bedömningen att pucken aldrig var inne efter att Sandin slog ner den med en hög klubba. Pucken dansade nämligen på mållinjen innan Joel Kellman slog in den i det öppna målet. Därför godkändes målet med Kellman som målskytt.

Djurgården irriterade efter Rögles godkänds mål

Djurgårdens tränare Robert Kimby var dock märkbart irriterad efter målet och hade en lång diskussion med domaren där han sökte en förklaring kring varför målet blivit godkänt. Huvudpersonen Linus Sandin gav sedan sin syn på målet.

– Videogranskning… Man vet aldrig. Det är ju bara att hålla tummarna och hoppas på att det går vägen. Jag vet inte, ena stunden tänkte jag att det var mål men i nästa tänkte jag att det inte alls skulle bli mål. Det var skönt att det blev mål till slut, säger Sandin till TV4.

Djurgården fick kontakt i slutet av andra perioden när Noel Gunler reducerade till 2-1 i powerplay. Det var DIF:s första mål för säsongen. I början av tredje perioden återtog Rögle sin tvåmålsledning när Albin Sundsvik blev målskytt.

Linus Sandin var sedan inblandad i en annan situation. Rögle trodde att de hade gjort 4-1 men Sandin stod framför Magnus Hellberg i DIF-kassen och bedömdes störa målvakten. Den här gången dömdes alltså målet bort och 3-1 stod sig.

Rögle hade dock bra kontroll på matchen och även om Djurgården gjorde en push mot slutet kunde skåningarna hålla undan för att vinna matchen med 3-1.

Djurgården står därmed kvar på noll poäng och har bara gjort ett mål på två matcher så här långt in på SHL-säsongen.

Rögle – Djurgården 3–1 (0-0,2-0,1-1)

Rögle: Lubos Horky, Joel Kellman, Albin Sundsvik.

Djurgården: Noel Gunler.