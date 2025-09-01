Brynäs dementerar ryktet: ”En bra spelare, men…”

Under söndagen uppgav Expressen att han var Brynäs huvudspår i backjakten.

Nu bemöter sportchef Johan Alcén ryktet i Gefle Dagblad – genom att tona ner det hela.

– Det är inget som är nära just nu för oss, säger han till tidningen.

Blir Calvin de Haan Brynäs backlösning? Foto: Bildbyrån (montage).

Skador på Axel Andersson, Johannes Kinnvall, samt Simon Bertilsson har gjort att Brynäs gett sig ut på backjakt inför säsongsstarten 2025/26, åtminstone om man ska tro de uppgifter Expressen delade med sig av under söndagen. Huvudspåret som då nämndes var NHL-rutinerade Calvin de Haan, som senast kommer från ett år med spel i Colorado Avalanche och New York Rangers.



Nu svarar Gävle-klubbens sportchef Johan Alcén genom att dementera det hela.



– Vi vet att han finns ledig, vi har noterat det. En bra spelare. Men det är inget som är nära just nu för oss, säger Alcén till Gefle Dagblad i samband med söndagens CHL-möte i Tjeckien (5–0 mot Mountfield).



Alcén har tidigare varit tydlig med att han letar efter en ny back innan säsongen drar igång då Simon Bertilsson är långtidsskadad och endast sex backar finns att tillgå i A-lagstruppen när detta är fallet. Ändå är svaret följande när han pressas ytterligare kring Calvin de Haan.



– Vi söker, men han är ingen spelare som är nära för oss nu, säger han till GD.

679 NHL-matcher på sitt CV

Den nu 34-årige Calvin de Haan valdes i första rundan, som tolfte spelare totalt, i NHL-draften 2009. Via OHL och AHL slog han sig sedan in på den stora scenen i New York Islanders. Väl där utvecklades han till en back som 2017 fick vara med och spela Hockey-VM med Kanada. Slutresultatet blev en silvermedalj efter finalförlusten mot Nicklas Bäckströms Sverige.



Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche och New York Rangers har sedan varit de Haans adresser under andra halvan av NHL-karriären. Nu ska backen, med utgått kontrakt, vara intresserad av att flytta till Europa istället för att återigen kliva ner i AHL.



För Brynäs väntar nu två ytterligare CHL-matcher innan säsongen drar igång på riktigt med SHL-premiär 13 september mot Växjö.

