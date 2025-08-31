Stortalangen har presenterat sig i Brynäs

Lucas Pettersson har gjort sitt första mål för Brynäs. Det var i 5-0-segern i CHL-matchen mot Mountfield som 19-åringen spräckte nollan.

Lucas Pettersson. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Det var under våren som Lucas Pettersson valde att lämna MoDo för spel i Brynäs. Talangen skrev också NHL-kontrakt med Anaheim Ducks som då lånade ut honom till den svenska klubben. Där har nu också målnollan spräckts.

I CHL-matchen mot Mountfield tog det mindre än tre minuter innan 19-åringen skickade in 1-0. Hans första mål i Brynäs. Ett par minuter senare kom även 2-0 när Oskar Lindblom hittade nätet.

Lucas Pettersson draftades som spelare nummer 35 av Anaheim för lite mer än ett år sedan. Förra säsongen var han för det mesta utlånad till Östersund i Hockeyallsvenskan där det blev 19 poäng på 26 matcher.

I den andra perioden klev Jack Kopacka fram och utökade ledningen till 3-0. Anton Rödin satte sedan 4-0 i tom kasse innan Linus Ölund fullbordade krossen med ett 5-0-mål med 20 sekunder kvar att spela.

Brynäs förlorade den första matchen i CHL men kom nu alltså tillbaka till vinnarspåret i och med segern mot Mountfield.

Source: Lucas Pettersson @ Elite Prospects