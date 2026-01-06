Har erbjudande på bordet: ”Det är nära”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Bobby Trivigno har ett kontraktserbjudande från Brynäs på bordet.

Nu är parterna nära att enas om ett nytt avtal.

– Jag vill vara här och det är nära, säger han till Gefle Dagblad.

Bobby Trivigno är nära ett nytt avtal med Brynäs.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Bobby Trivigno ser ut att bli kvar i Brynäs även efter att hans kontrakt löper ut efter den här säsongen.

För Hockeysverige.se berättade han tidigare i höstas att han gärna ville stanna och för Gefle Dagblad bekräftar han nu att en lösning närmar sig mellan parterna.

– Allt går i en positiv riktning tycker jag. Jag är lycklig här och vill inte spela någon annanstans i Sverige. Och jag tror jag, min agent och Alcén kommer komma överens snart. Jag vill vara här och det är nära, säger Trivigno.

Bobby Trivigno: ”Jag är ingen girig person”

Amerikanen bekräftar även att han har ett erbjudande på bordet från Brynäs.

– Ja, det skulle jag säga. Jag och min agent har en uppfattning om vad vi är ute efter och vad mitt värde är samtidigt som Alcén såklart har sitt jobb med att lösa budgeten och allt det, säger han och fortsätter:

– Men jag är ingen girig person som frågar efter ”a ton of money” men såklart man alltid vill ha det man är värd och utefter vad man presterar på isen. Så det jag önskar är rimligt tycker jag.

26-åringen hämtades in till Brynäs från AHL-laget Hartford Wolf Pack inför förra säsongen och producerade 17 mål och 31 poäng på 49 grundseriematcher i SHL. Den här säsongen har Trivigno noterats för tre mål och 14 poäng på 30 matcher för Brynäs.

