Målen och poängen har inte rullat in i samma takt som ifjol. Men Bobby Trivigno är tydlig. Han vill inget annat än stanna i Brynäs.

–Varför skulle jag vilja spela någon annanstans?, säger han till hockeysverige.se.

Bobby Trivigno hoppas på att få ett nytt kontrakt hos Brynäs.

Foto: Bildbyrån (collage)

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Brynäs presenterade Bobby Trivigno i slutet av juli 2024 var det knappast någon som hade koll på vad det var för spelare som SHL-nykomlingen hade tagit in. Men den amerikanske speedkulan blev en av SHL-säsongens stora succéer, med 17 mål. 16 av dem kom i lika styrka, och i den kategorin var bara SHL-skyttekungen Oskar Steen bättre. Tillsammans med Linus Ölund och Jack Kopacka bildade Trivigno SHL:s kanske främsta tredjekedja.

Den här säsongen har det gått tyngre för Trivigno, precis som för hela laget. Han har bara mäktat med två mål och nio poäng, och den tidigare så fruktade tredjekedjan har inte alls fått igång produktionen som fanns där ifjol. Ölund och Kopacka har bara gjort 2+3 respektive 3+3. Samtidigt har de underliggande siffrorna, framför allt för Trivigno, fortsatt varit starka.

Så frågan är kort och gott – varför har målen och poängen inte ramlat in i samma utsträckning som ifjol?

– Det är svårt att bara hitta en orsak till det, säger Trivigno efter Brynäs 8-5-seger mot Timrå och fortsätter:

– Det har funnits matcher där vi spelat bra och skapat bra målchanser, men inte fått in pucken. Sen finns det andra matcher där vi spelat uselt. Det är en kombination av flera orsaker.

Har det varit frustrerande?

– Ja, det är klart. Målskyttet är en del av mitt spel som inte funkat den här säsongen. Så det är klart det är frustrerande. Men jag tycker jag skulle ha spelat bättre i boxplay också. Så det är många saker som frustrerat mig den här säsongen. Men man får försöka att inte gräva ner sig för mycket. För så här är det: Spelar man bra, vinner närkamperna, spelar fysiskt och skapar målchanser – vad mer kan man då kräva av sig själv? Spelar jag dåligt och misslyckas med att skapa chanser, då kan jag vara frustrerad. Och under perioder har det varit så. Men om jag spelar bra – då är det bara att fortsätta. Då kommer det andra lossna också.

Bobby Trivigno om sin skadefyllda sommar

Och trots den skrala produktionen hyllar Brynäs energiforward sina kedjekompisar.

– Jag tycker Ölund ändå har varit stabil. Jag kan inte säga ett ont ord om honom. När det gäller Jack vill han, precis som jag, få igång produktionen igen. Och han har ju också dragits lite med en skada, och det är sånt som kan göra att man tappar sitt ”groove”. Men vi älskar att spela ihop, och om vi kan hitta den nivå vi höll ifjol så kommer vi hjälpa laget att vinna fler matcher.

Trivigno kom in i säsongen med en tuff sommar bakom sig. Han drogs med en skada under slutskedet av förra säsongen, och slutspelet, och var knappt på is mellan matcherna i slutspelet. Han missade också försäsongen och de inledande matcherna av SHL innan han slutligen kunde göra comeback.

– Jag hade en sommar som inte alls blev som jag ville. Jag var skadad hela tiden, och det gjorde att jag hade det svårt att komma in i säsongen. När man har en bra off-season är det lätt att hitta sin fart, sin styrka, redan tidigt på säsongen. Men för mig har det varit tufft.

– När dessutom pucken inte vill in, då sätter det sig mentalt. Jag försöker ta mig ur min egen skalle och inte tänka på det där. Idag (Läs: igår) tycker jag att jag var dålig de två första perioderna, men sen i den tredje gick jag tillbaka till mina rötter och spelade fysiskt och med energi – och det hoppas jag att jag ska kunna fortsätta göra framöver också.

Bobby Trivigno gjorde succé under debutsäsongen i Brynäs.

Foto: Bildbyrån.

Var det negativt för dig och din återhämtning efter skadan att ni spelade så långt in på våren?

– Ja, vi spelade ju trots allt så långt in på våren vi kunde – sånär som på en match. Det är klart att det är något som påverkar, inte bara mig utan hela laget. Man har kortare tid på sig att bli redo till kommande säsong. Jag menar, de som missade slutspel eller åkte ut tidigt var klara med säsongen i mars eller i början av april. De var tillbaka och tränade redan innan vi spelat klart vår säsong. Det är klart att det kan påverka ett lags energi överlag.

– Samtidigt… kolla på Florida och Edmonton. De klarade av att gå till final i Stanley Cup-final två år i rad. Bra lag hittar sätt att hantera sina energinivåer och jobba igenom sådana här perioder också.

Bobby Trivigno vill stanna: ”Agenten och Alcén har snackat”

Trots att Bobby Trivigno aldrig hade spelat i Europa, och trots att han bara gjorde fyra mål i AHL för två säsonger sedan, fick han ett tvåårskontrakt av Brynäs. Ett kontrakt som alltså löper ut efter den här säsongen. Och än så länge är 26-åringens framtid osäker.

Har det påverkat dig något, att du har ett utgående kontrakt?

– Alltså, det är svårt att inte tänka på det. Jag vill vara kvar här. Jag vill göra allt jag kan för att få ett nytt kontrakt. Så det är klart att jag har det i mina tankar, erkänner Brynäsforwarden.

– Och när man börjar tänka på det, då börjar man tänka på pengar och sin egen prestation. Det blir någon sorts ond spiral, för då betyder det att jag inte bara fokuserar på att spela. Och jag vet ju att om jag spelar bra och gör rätt saker, så kommer det andra lösa sig. Både för min del och för lagets del. Så jag försöker verkligen att inte tänka på det där med kontraktet – men ibland är det svårt.

Pratar du och klubben något om din framtid?

– Ja, min agent och (Johan) Alcén har snackat.

Är ditt förstahandsval att stanna i Brynäs?

– Självklart! Innan jag kom hit förra säsongen hade jag inga erbjudanden alls. Jag hade inte presterat så bra i AHL säsongen innan och hade ingenstans att ta vägen. Men Alcén ville ha mig. Allt blev klart en vecka innan jag skulle vara på plats och jag kände bara: ”Okej, jag har inget att förlora. Jag åker dit, jobbar så hårt jag kan och hoppas på att få en rättvis chans”. De gav mig en superchans, säger han och fortsätter:

– Jag älskar klubben, jag älskar alla killarna i laget, jag älskar supportrarna, jag älskar arenan, jag älskar staden. Min fästmö älskar att vara här. Det finns inget negativt att säga om någonting. Så varför skulle vi vilja flytta någon annanstans och spela? Att stanna är definitivt mitt förstahandsval.

Blir det en fortsättning i Brynäs för #8 Bobby Trivigno?

Foto: Bildbyrån.

Det låter på dig som att du gärna hade haft kontraktet klart redan.

– Ja, det är klart. Jag skulle gärna ha haft kontraktet klart nu. Men så här är det ibland. Och jag är ju inte med på alla möten mellan min agent och Alcén. Men jag önskar att allt vore klart så att jag kunde släppa det där och inte tänka på det, utan få fokusera på glädjen över att få vara kvar här i flera år till och bidra så mycket jag kan till laget – utan att behöva tänka på hur det blir med det andra.

Trivigno och de övriga i Brynäs har nu två raka segrar, tre om vi räknar in CHL-rysaren mot Bern i tisdags, och möter imorgon tabelltrean Rögle som har två raka förluster. Brynäs ligger åtta i tabellen.

Source: Bobby Trivigno @ Elite Prospects











