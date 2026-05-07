Bekräftat: Han blir Växjös första nyförvärv

Eddie Levin blir kvar i Småland, men inte i Kalmar. Nu presenteras forwarden för Växjö Lakers.

Eddie Levin är klar för Växjö. Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

Det har tidigare spekulerats att Eddie Levin skrivit på för SHL och Växjö Lakers. Nu är uppgifterna bekräftade, forwarden är klar för Smålandsklubben.

– Eddie har fångat vår uppmärksamhet sedan han klev upp i Hockeyallsvenskan. En spelare som kan göra väldigt mycket. Målskytt, spelar tufft men också en smart och förståndig tvåvägsspelare. Har varit lite av en late bloomer som vi nu har ambitionen att lotsa till nästa steg i utvecklingen, säger lagets sportchef Henrik Evertsson till lagsidan.

Under säsongen 2025/2026 stod 26-åringen för en fin säsong i Kalmar där han på 47 omgångar gjorde 33 poäng (12+21). Nu lämnar han Allsvenskan för att fortsätta i SHL.

– Det finns många anledningar till att jag väljer att skriva på för Växjö, men framför allt har klubben varit väldigt framgångsrik under många år. Det känns som en trygg miljö att utvecklas i – och självklart också en plats där man vill vinna. Jag har dessutom bara hört bra saker om Växjö Lakers. Att det är en familjär och stabil förening att komma till, och det betyder mycket för mig, säger Levin till klubbens sajt.

Kontraktet sträcker sig över de kommande tre säsongerna.

Source: Eddie Levin @ Elite Prospects