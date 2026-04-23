Axel Rindell är kontraktslös just nu efter sin starka säsong i HV71.

Enligt Jönköpings-Posten jagas då backen av klubbar ute i Europa.

– Han är öppen för spel utomlands, men han trivs också väldigt bra i Jönköping, säger agenten Nils Bäckström till tidningen.

Axel Rindell har flera alternativ inför nästa säsong. Foto: David Wreland/Bildbyrån

HV71 har tackat av ett flertal spelare som lämnar klubben efter säsongens slut. En av spelarna som däremot inte blivit avtackad ännu är backen Axel Rindell, vilket tyder på att klubben fortfarande har en dialog med finländaren om en möjlig fortsättning i klubben.

Axel Rindell värvades till HV från Leksand förra året och var ifrågasatt inför säsongen sedan han haft ett mycket tufft år i Leksand i fjol. Den gångna säsongen gjorde han däremot succé i HV-tröjan. Rindell stod för tio mål och 36 poäng på 52 matcher vilket gjorde honom till en av de bästa offensiva backarna i ligan. Han kom nämligen sjua i både skytteligan och poängligan för backar i SHL.

Rindell skrev dock endast på för ett år i HV71 och har en osäker framtid i och med att hans kontrakt med klubben löper ut. Nu uppger Jönköpings-Posten att Rindell, som fyller 26 år i dag, har jagas av flera utländska klubbar till nästa säsong.

– Det finns en marknad för Axel i Europa. En sån stark säsong som han har haft har såklart byggt upp ett intresse. Mer än så vill jag inte uttala mig, säger Rindells agent Nils Bäckström till tidningen och fortsätter:

– Jag tror att han är öppen för spel utomlands, men han trivs också väldigt bra i Jönköping. Så han ser det som ett bra alternativ.

Axel Rindell har en dialog med HV71

Axel Rindell och HV71 har däremot fortsatt en diskussion om framtiden i klubben. Expressen har tidigare uppgett att andra SHL-lag har visat intresse för Rindell, men nu uppges HV vara hans första alternativ vid en fortsättning i Sverige. Det verkar således kunna stå mellan att stanna i HV71 – eller lämna för spel utomlands.

– Jag har en bra dialog med Johan Hult och även om diskussionerna är i sin vagga så är HV i dagsläget huvudspåret i Sverige. Axel är intresserad av att stanna i HV, men vi ska komma överens också, säger Nils Bäckström till JP.

2022 flyttade Axel Rindell till Sverige efter att ha brutit sitt kontrakt med Toronto Maple Leafs. Han skrev då på för Timrå och har därefter spelat 175 SHL-matcher för Timrå, Leksand och HV71. Säsongen 2023/24 fick han också göra debut i Finlands landslag efter att ha imponerat för Timrå.

