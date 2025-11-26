”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Arvid Costmar har varit utlånad från Djurgården till Södertälje. Det har till och med pratats om att en permanent övergång är aktuell.

Nu svarar forwarden om sin framtid.

Blir det spel i Djurgården eller Södertälje för Arvid Costmar?

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården har lånat ut Daniel Brodin till Hockeyallsvenskan samtidigt som nyförvärvet Oula Palve inte är spelklar ännu. Då har Arvid Costmar fått komma tillbaka in i laguppställningen. Forwarden, som har varit utlånad till Södertälje, fick vara med och spela dubbelmötet med Färjestad.

Där det slutade med en förlust och en seger. Där de på tisdagen vann mot Färjestad hemma med 1-0.

— Det var en typisk SHL-match. Det är tajt och man får kämpa och slita för att skapa målchanser. Vi fick tre blytunga poäng och ja, vi får vara glada att vi har en så fantastisk målvakt. Men vi måste spela bättre här på torsdag, säger Costmar själv.

Returmötet mot Färjestad blev också ett grinigt sådant. Där det också var starka känslor efter matchen. Bland annat sågade Victor Eklund Emil Larmi efter tisdagens match.

— Det var lite slutspelskaraktär. Ett bra underhållningsvärde för dem på sidan, det var grinigt och mycket känslor. Det hör till och det var en bra karaktär på matchen. Lite slutspelshetta så här på höstkanten är alltid kul.

Kastats mellan SHL och Hockeyallsvenskan

Efter att under inledningen av säsongen haft svårt att ta en plats i Djurgården lånades Arvid Costmar ut. Det till Södertälje som behöver förstärkning i Hockeyallsvenskan. Det blev tre matcher där. Under förra veckan spelade han också först med SSK på fredagen för att sedan åka till Karlstad och spelade med Djurgården mot Färjestad.

Snabba ryck för forwarden som också hann bli målskytt i Hockeyallsvenskan.

— Det var inga konstigheter. Jag är 24 år, behöver spela och älskar att spela hockey. Så ja, bra för mig att få göra stora minuter i Södertälje. Som jag var inne på, hockey är det bästa jag vet och jag vill spela.

Hur ser du nu på Djurgården kontra Södertälje?

— Det är här jag vill vara. Jag vet vad jag kan och jobbar hårt varje dag för att bli en bättre spelare och kunna hjälpa Djurgården att vinna matcher.

Arvid Costmar om framtiden i Djurgården: ”Brukar lösa sig”

Enligt Expressens uppgifter har det också varit tal om en permanent övergång till SSK. Tidningen rapporterade förra veckan att han personligen är överens med Södertälje om en flytt.

Vad tänker du själv om din framtid?

— Nej, det vet jag inte. Jag går upp på morgonen med ett leende på läpparna och så brukar det lösa sig till slut. Det är ingenting jag funderar på utan jag är bara här och nu.

Den första SHL-poängen för säsongen kom i lördags. Det efter att ha fått spela över 20 minuter per match i Hockeyallsvenskan. Nu återstår det att se om förtroendet i Djurgården ökar eller vad framtiden har att vänta.

— Det ligger mer hos mig att bli en bättre spelare, och det jobbar jag hårt för.

