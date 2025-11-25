Eklund sågar Larmi: ”Förstör sporten”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter den misstänkta filmningen i lördags fortsatte bråket mellan Emil Larmi och Victor Eklund. När det var dags för returmöte råkade de båda i luven på varandra — från respektive bänk.

— Han håller på och snackar för mycket. Han kan börja med att sluta filma, säger talangen till Hockeysverige.se.

Foto: Bildbyrån.

Victor Eklund åkte på utvisning efter att Emil Larmi fallit ihop i lördags. Många anser att det inte var någon kontakt och att målvakten slängde sig. Finländaren har också blivit kritiserad för just det även tidigare. För dagen var han bänkad till förmån för Melker Thelin.

Men det stoppade inte hans vendetta mot Eklund att fortsätta.

Redan i den första perioden sågs han och 19-åringen munhuggas. Det slutade med att Eklund låtsades ramla flera gånger om i båset.

— Han håller på och snackar för mycket. Han kan börja med att sluta filma, säger löftet efter matchen.

Du ramlade lite där i båset…?

— Ja, det gjorde jag. Jag var inte lika bra dock men jag får jobba på det.

Victor Eklund sågar Emil Larmi: ”Förstör sporten”

Just händelsen från lördagen var inte något som Victor Eklunda hade släppt. Disciplinnämnden valde att inte ge någon böter till målvakten, men i Djurgården var det inget som var glömt.

— Så klart. Det är han som förstör sporten. Om han mår bra av det… kul för honom, säger han och fortsätter:

— Mm, jag vet inte vad jag ska säga. Han snackar för mycket, men det är bara kul.

Vad var det ni sa till varandra?

— Han fråga om jag var sur redan. Då fråga jag honom.. äh, vi släpper det där. Det är svårt att släppa det när han börjar snacka också. Jag vet inte, han började bara garva åt det.

Det var heta känslor mellan de båda lagen, som alltså möttes även i lördags. I TV4-intervjun under matchen sa Victor Eklund också att han hatar Färjestad.

— Jag gör det. Det är så det ska vara. Vi alla har alltid hatat Färjestad i alla tider. Det är bara att haka på det tåget.