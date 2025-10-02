Drömmål av Frondell: ”Bara att kasta in den”

Anton Frondell drog till med ett riktigt drömmål mot Rögle.

När Djurgården behövde det som mest satte stortalangen 1–2 via ett zorro-avslut.

– Det var det som var planen, säger han i TV4.

Anton Frondells mål mot Rögle. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Med 0–2 på tavlan efter ett insläppt mål i eget powerplay var Djurgården illa ute tidigt mot Rögle. Det hela skulle dock ändras innan första perioden var slut.



Efter ett eget avslut plockade nämligen Anton Frondell upp pucken bakom bortalagets mål och stod för ett av säsongens, hittills, läckraste mål (?). Arvid Holm var inte med på noterna i målet och kunde bara se hur stortalangen skickade in den på zorro efter att han rundat buren.



I TV4 var Frondell sedan ödmjuk inför det hela.



– Pucken ställer sig på högkant. Sen ser jag att jag får läget att gå runt mål. Det var ganska öppet mål, men skönt att få in den. Det var det som var planen, och där lyckades jag. Den står väldigt skönt för mig där. Det är bara att kasta in den, säger han i sändningen.



Mot slutet av perioden gjorde även Joe Snively 2–2 efter framspelning av Viggo Björck.



Matchen pågår!